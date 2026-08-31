СБУ ідентифікувала російських командирів, причетних до ударів по "Охматдиту" та журналістах Reuters у Краматорську

Контррозвідка, військова контррозвідка та слідчі Служби безпеки зібрали доказову базу на двох військових посадовців армії РФ, які причетні до ракетних ударів по журналістах інформагенції Reuters на Донеччині та лікарні Охматдит у Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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За матеріалами справи, одним з фігурантів є російський генерал-майор Микола Варпахович - командир 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії збройних сил РФ.

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Деталі

Як встановило розслідування, 8 липня 2024 року посадовець віддав бойовий наказ на здійснення ракетного удару по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" у Києві.

Тоді підпорядковані Варпаховичу підрозділи дальньої авіації завдали по медзакладу прицільний удар крилатою ракетою "Х-101" класу повітря-земля, яку запустили з російського бомбардувальника-ракетоносія Ту-95МС.

"На момент атаки в лікарні перебувало понад 600 пацієнтів. Загинуло дві особи, зокрема лікарка, ще десятки людей дістали поранення. Ракета повністю зруйнувала корпус токсикології та пошкодила ще 4 будівлі, де проводили хірургічні операції, лікували онкохворих дітей", - нагадали в СБУ.

Ще одним фігурантом є російський полковник Олександр Лутовінов - командир ракетної бригади 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ.

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За даними слідства, він організував ракетний удар по готельному комплексу "Сапфір" у Краматорську 24 серпня 2024 року.

Унаслідок цієї атаки загинув радник з питань безпеки міжнародної інформаційної агенції Reuters та ще п’ятеро його колег отримали поранення різного ступеня тяжкості.

За даними слідства, рішення про здійснення удару прийняв заступник начальника генштабу збройних сил РФ генерал-полковник Олексій Кім, якому СБУ вже повідомила про підозру заочно.

На виконання його злочинного розпорядження Лутовінов безпосередньо віддав наказ підлеглим на здійснення пуску балістичної ракети "Іскандер-М" з території Ростовської області.

Підозри

Слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки заочно повідомили Варпаховичу та Лутовінову про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, які спричинили загибель людей).

Тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.