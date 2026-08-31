Войска РФ атаковали ряд объектов ДТЭК в Днепропетровской области: имеются существенные повреждения
За последние дни враг уже трижды наносил удары по объектам ДТЭК в Днепропетровской области. Оборудование получило значительные повреждения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
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Как отмечается, в целом за последние сутки энергетикам удалось восстановить электроснабжение для 40 000 семей после атак. Еще 30 000 временно остаются без электричества.
"Продолжаем работать, несмотря на постоянные атаки", — подчеркнули в ДТЭК.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что рашисты атаковали одну из шахт ДТЭК в Днепропетровской области: ранен работник.
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