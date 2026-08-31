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Новости Удары по энергетике
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Войска РФ атаковали ряд объектов ДТЭК в Днепропетровской области: имеются существенные повреждения

атака на ДТЭК

За последние дни враг уже трижды наносил удары по объектам ДТЭК в Днепропетровской области. Оборудование получило значительные повреждения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

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Как отмечается, в целом за последние сутки энергетикам удалось восстановить электроснабжение для 40 000 семей после атак. Еще 30 000 временно остаются без электричества.

"Продолжаем работать, несмотря на постоянные атаки", — подчеркнули в ДТЭК.

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Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что рашисты атаковали одну из шахт ДТЭК в Днепропетровской области: ранен работник.

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обстрел (35130) ДТЭК (661) Днепропетровская область (5663)
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