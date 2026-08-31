Війська РФ атакували низку об’єктів ДТЕК на Дніпропетровщині: є суттєві пошкодження
Впродовж останніх днів ворог вже тричі атакував об'єкти ДТЕК в Дніпропетровській області. Суттєво пошкоджено обладнання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.
Деталі
Як зазначається, загалом за дві останні доби енергетикам вдалось повернути світло для 40 000 родин після атак. Ще 30 000 тимчасово залишаються без електрики.
"Продовжуємо працювати попри постійні атаки", - наголосили у ДТЕК.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що рашисти атакували одну із шахт ДТЕК на Дніпропетровщині: поранено працівника.
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