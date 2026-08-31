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Новини Удари по енергетиці
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Війська РФ атакували низку об’єктів ДТЕК на Дніпропетровщині: є суттєві пошкодження

атака на дтек

Впродовж останніх днів ворог вже тричі атакував об'єкти ДТЕК в Дніпропетровській області. Суттєво пошкоджено обладнання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

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Деталі

Як зазначається, загалом за дві останні доби енергетикам вдалось повернути світло для 40 000 родин після атак. Ще 30 000 тимчасово залишаються без електрики.

"Продовжуємо працювати попри постійні атаки", - наголосили у ДТЕК.

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що рашисти атакували одну із шахт ДТЕК на Дніпропетровщині: поранено працівника.

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обстріл (36433) ДТЕК (869) Дніпропетровська область (5229)
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