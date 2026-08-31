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Новости Взрывы с детонацией в селе Мила под Киевом
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На трассе М-06 ограничили движение в направлении Киева: полиция назвала маршруты объезда

Белошицкий об ограничении движения возле села Мила Киевской области 31 августа

Начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил о временном ограничении движения по автомобильной дороге М-06 Киев — Чоп в направлении столицы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Алексея Белошицкого в Telegram-канале.

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Движение в сторону Киева ограничено

Начиная с 23-го километра автодороги М-06 Киев – Чоп в направлении Киева движение транспорта временно ограничено.

Для поездки в столицу водителям предложили два маршрута объезда.

  • Первый маршрут на 23-м километре М-06 проходит через населенные пункты Дмитровка, Забучье, Буча и Гостомель.
  • Второй маршрут на 30-м километре трассы М-06 пролегает через Шпитьки, Личанку, Гнатовку и Белогородку.

"Учитывайте эту информацию при выборе маршрута следования", — отметил Белошицкий.

Читайте: На дорогах Киева и области с 31 августа будут работать три "фантомных патруля"

Начальник Департамента патрульной полиции не сообщил о причинах ограничения движения.

Ранее на трассе М-06 под Киевом частично возобновили движение.

Что предшествовало? 

Вследствие российского удара и последующей детонации в с. Милая (Киевская обл.) погибли 38 человек, пострадали 52 человека, в том числе пятеро детей, а также повреждено около 300 объектов, из них более 200 частных домов и 14 многоэтажек. Некоторые из домов уничтожены полностью.

Автор: 

транспорт (1803) Билошицкий Алексей (115)
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