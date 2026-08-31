На трасі М-06 обмежили рух у напрямку Києва: поліція назвала маршрути об’їзду

Начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив про тимчасове обмеження руху автомобільною дорогою М-06 Київ – Чоп у напрямку столиці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Олексія Білошицького в телеграм-каналі.

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Рух до Києва обмежили

Починаючи від 23-го кілометра автодороги М-06 Київ – Чоп у напрямку Києва рух транспорту тимчасово обмежений.

Для поїздки до столиці водіям запропонували два маршрути об’їзду.

Перший маршрут на 23-му кілометрі М-06 проходить через населені пункти Дмитрівка, Забуччя, Буча та Гостомель.

Другий маршрут на 30-му кілометрі М-06 пролягає через Шпитьки, Личанку, Гнатівку та Білогородку.

"Враховуйте цю інформацію під час вибору маршруту слідування", – зазначив Білошицький.

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Начальник Департаменту патрульної поліції не повідомив про причини обмеження руху.

Раніше на трасі М-06 під Києвом частково відновили рух.

Що передувало?

Унаслідок російського удару та подальшої детонації у с. Мила (Київська обл.) загинули 38 людей, постраждали 52 людини, зокрема п’ятеро дітей, а також пошкоджено близько 300 об’єктів, з них понад 200 приватних будинків та 14 багатоповерхівок. Деякі з будинків знищено повністю.