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Новини Вибухи з детонацією у селі Мила під Києвом
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На трасі М-06 обмежили рух у напрямку Києва: поліція назвала маршрути об’їзду

білошицький про обмеження руху біля села МИла Київської області 31 серпня

Начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив про тимчасове обмеження руху автомобільною дорогою М-06 Київ – Чоп у напрямку столиці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Олексія Білошицького в телеграм-каналі.

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Рух до Києва обмежили

Починаючи від 23-го кілометра автодороги М-06 Київ – Чоп у напрямку Києва рух транспорту тимчасово обмежений.

Для поїздки до столиці водіям запропонували два маршрути об’їзду.

  • Перший маршрут на 23-му кілометрі М-06 проходить через населені пункти Дмитрівка, Забуччя, Буча та Гостомель.
  • Другий маршрут на 30-му кілометрі М-06 пролягає через Шпитьки, Личанку, Гнатівку та Білогородку.

"Враховуйте цю інформацію під час вибору маршруту слідування", – зазначив Білошицький.

Читайте: На дорогах Києва та області з 31 серпня працюватимуть три "фантомні патрулі"

Начальник Департаменту патрульної поліції не повідомив про причини обмеження руху.

Раніше на трасі М-06 під Києвом частково відновили рух.

Що передувало? 

Унаслідок російського удару та подальшої детонації у с. Мила (Київська обл.) загинули 38 людей, постраждали 52 людини, зокрема п’ятеро дітей, а також пошкоджено близько 300 об’єктів, з них понад 200 приватних будинків та 14 багатоповерхівок. Деякі з будинків знищено повністю.

Автор: 

транспорт (1112) Білошицький Олексій (118)
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Топ коментарі
+5
обмежувати рух - це вам не воювати!
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31.08.2026 19:33 Відповісти
+3
Бровки нахмурил, губки сурово надул, весь такой сурьёзный дяденька.
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31.08.2026 19:24 Відповісти
+3
знову влада *************?
позавчора вже - "повністю відкрито"!
як результат - 2 години в пробці від Гурівщини до Мила вчора.
там просто жах, бідні люди. відкрито ПО 1 полосі в КОЖНУ сторону.
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31.08.2026 19:35 Відповісти

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