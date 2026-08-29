Обмеження на Житомирській трасі: рух автомобілів організували однією смугою
На ділянці автодороги М-06 на Київщині, де рух перекритий, наразі буде організовано рух транспортних засобів.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова патрульної поліції Олексій Білошицький, інформує Цензор.НЕТ.
Рух частково відновлять
За його словами, рух здійснюватиметься в обох напрямках (до Києва та до Житомира) однією смугою правої частини автодороги, що у напрямку Житомира.
На місці працюють відповідні служби та патрульні поліцейські, які регулюватимуть рух.
"Просимо водіїв бути уважними, враховувати тимчасову організацію дорожнього руху та виконувати вимоги патрульних", - наголосив Більшицький.
Раніше рух було перекрито в обох напрямках.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що ввечері 28 серпня внаслідок ворожої атаки в Бучанському районі загорілися складські приміщення. Пожежа супроводжується вибухами. На місці працюють екстрені служби.
- Перед цим начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що на Київщині перекрито рух для всіх транспортних засобів на трасі М-06 Київ - Чоп. Обмеження діють з 15-го по 32-й кілометр в обох напрямках.
- Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що міністр внутрішніх справ та керівник ДСНС доповіли щодо ворожого удару у Бучанському районі Київської області, де після влучання виникла пожежа з подальшою детонацією. Він заявив, що жахлива трагедія у Вишневому не стала уроком.
- Офіс генерального прокурора розпочав розслідування за фактами ведення агресивної війни та можливого службового недбальства у зв’язку з наслідками ворожої атаки у Бучанському районі Київської області.
- Станом на 11.30 29 серпня відомо про 27 загиблих, понад 40 поранених. Пошкоджено пів сотні будинків.
- Окрім того, повідомлялося, що загинув голова Дмитрівської громади Тарас Дідич.
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