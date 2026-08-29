Ограничения на Житомирской трассе: движение автомобилей организовано по одной полосе

На участке автодороги М-06 в Киевской области, где движение перекрыто, в настоящее время будет организовано движение транспортных средств.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает Цензор.НЕТ.

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Движение частично возобновят

По его словам, движение будет осуществляться в обоих направлениях (в Киев и в Житомир) по одной полосе правой части автодороги, ведущей в сторону Житомира.

На месте работают соответствующие службы и патрульные полицейские, которые будут регулировать движение.

"Просим водителей быть внимательными, учитывать временную организацию дорожного движения и выполнять требования патрульных", — подчеркнул Белошицкий.

Ранее движение было перекрыто в обоих направлениях.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что вечером 28 августа в результате вражеской атаки в Бучанском районе загорелись складские помещения. Пожар сопровождается взрывами. На месте работают экстренные службы.

До этого начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил, что в Киевской области перекрыто движение для всех транспортных средств на трассе М-06 Киев — Чоп. Ограничения действуют с 15-го по 32-й километр в обоих направлениях.

Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что министр внутренних дел и руководитель ГСЧС доложили о вражеском ударе в Бучанском районе Киевской области, где после попадания возник пожар с последующей детонацией. Он заявил, что ужасная трагедия в Вишневом не стала уроком.

Офис генерального прокурора начал расследование по фактам ведения агрессивной войны и возможной служебной халатности в связи с последствиями вражеской атаки в Бучанском районе Киевской области.

По состоянию на 11:30 29 августа известно о 27 погибших, более 40 раненых. Повреждено полсотни домов.

Кроме того, сообщалось, что погиб глава Дмитровской громады Тарас Дидич.

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