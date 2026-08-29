Ограничения на Житомирской трассе: движение автомобилей организовано по одной полосе
На участке автодороги М-06 в Киевской области, где движение перекрыто, в настоящее время будет организовано движение транспортных средств.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает Цензор.НЕТ.
Движение частично возобновят
По его словам, движение будет осуществляться в обоих направлениях (в Киев и в Житомир) по одной полосе правой части автодороги, ведущей в сторону Житомира.
На месте работают соответствующие службы и патрульные полицейские, которые будут регулировать движение.
"Просим водителей быть внимательными, учитывать временную организацию дорожного движения и выполнять требования патрульных", — подчеркнул Белошицкий.
Ранее движение было перекрыто в обоих направлениях.
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