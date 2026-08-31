ЕС призвал Сербию не хоронить Ратко Младича с воинскими почестями: "Героизация военных преступников противоречит европейским ценностям"
В Европейском Союзе призвали Сербию не проводить похороны Ратко Младича с воинскими почестями.
Об этом в комментарии Bloomberg заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, пишет Цензор.НЕТ.
В ЕС выступили против героизации Младича
Ратко Младич, бывший командир сербской армии, скончался на прошлой неделе, отбывая пожизненное заключение в Гааге.
Его признали виновным в преступлениях против человечности и геноциде во время войны 1990-х годов в Боснии и Герцеговине.
Марта Кос заявила, что Сербия должна воздержаться от похорон Младича с воинскими почестями.
"Героизация военных преступников противоречит самым фундаментальным европейским ценностям и не имеет места ни в ЕС, ни в странах-кандидатах на членство в ЕС".
По ее словам, Младич отбывал пожизненное заключение за преступления против человечности и геноцид в Сребренице.
"Он был военным преступником", — подчеркнула Кос.
В Сербии обсуждают похороны с почестями
Планы по погребению Младича вызвали споры после заявления министра юстиции Сербии Ненада Вуича. Он сообщил, что Младича могут похоронить в Белграде в соответствии с его званием генерала армии.
В то же время этот план пока не подтвержден. Он уже вызвал негативную реакцию во всем регионе.
Власти Нидерландов еще не завершили оформление необходимых документов для передачи тела Младича его семье.
Младич командовал сербской армией во время войны в Боснии в 1992–1995 годах. Его арестовали в 2011 году в Сербии, после чего экстрадировали в Гаагу.
Он был генералом в армии бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича, которого также приговорили к пожизненному заключению за геноцид в Сребренице.
В то же время часть сербских националистов считает Младича героем.
После смерти Младича президент Сербии Александар Вучич заявил, что если семья покойного захочет похоронить его в Сербии, официальный Белград окажет полное содействие.
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- і главное дєті, я дєдушку лєніна живим відєл!!!
- а ми всєм класом відєлі єго в гробу!, голос з залу! " ))