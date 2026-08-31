ЕС призвал Сербию не хоронить Ратко Младича с воинскими почестями: "Героизация военных преступников противоречит европейским ценностям"

В Европейском Союзе призвали Сербию не проводить похороны Ратко Младича с воинскими почестями.

Об этом в комментарии Bloomberg заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, пишет Цензор.НЕТ.

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В ЕС выступили против героизации Младича

Ратко Младич, бывший командир сербской армии, скончался на прошлой неделе, отбывая пожизненное заключение в Гааге.

Его признали виновным в преступлениях против человечности и геноциде во время войны 1990-х годов в Боснии и Герцеговине.

Марта Кос заявила, что Сербия должна воздержаться от похорон Младича с воинскими почестями.

"Героизация военных преступников противоречит самым фундаментальным европейским ценностям и не имеет места ни в ЕС, ни в странах-кандидатах на членство в ЕС".

По ее словам, Младич отбывал пожизненное заключение за преступления против человечности и геноцид в Сребренице.

"Он был военным преступником", — подчеркнула Кос.

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В Сербии обсуждают похороны с почестями

Планы по погребению Младича вызвали споры после заявления министра юстиции Сербии Ненада Вуича. Он сообщил, что Младича могут похоронить в Белграде в соответствии с его званием генерала армии.

В то же время этот план пока не подтвержден. Он уже вызвал негативную реакцию во всем регионе.

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Власти Нидерландов еще не завершили оформление необходимых документов для передачи тела Младича его семье.

Младич командовал сербской армией во время войны в Боснии в 1992–1995 годах. Его арестовали в 2011 году в Сербии, после чего экстрадировали в Гаагу.

Он был генералом в армии бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича, которого также приговорили к пожизненному заключению за геноцид в Сребренице.

В то же время часть сербских националистов считает Младича героем.

После смерти Младича президент Сербии Александар Вучич заявил, что если семья покойного захочет похоронить его в Сербии, официальный Белград окажет полное содействие.

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