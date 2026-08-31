ЄС закликав Сербію не ховати Ратко Младича з військовими почестями: "Героїзація воєнних злочинців суперечить європейським цінностям"

У Європейському Союзі закликали Сербію не проводити поховання Ратко Младича з військовими почестями.

Про це у коментарі Bloomberg заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, пише Цензор.НЕТ.

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У ЄС виступили проти героїзації Младича

Ратко Младич, колишній командир сербської армії, помер минулого тижня, відбуваючи довічне ув’язнення в Гаазі.

Його визнали винним у злочинах проти людяності та геноциді під час війни 1990-х років у Боснії та Герцеговині.

Марта Кос заявила, що Сербія має утриматися від поховання Младича з військовими почестями.

"Героїзація воєнних злочинців суперечить найфундаментальнішим європейським цінностям і не має місця ані в ЄС, ані в країнах-кандидатах на членство в ЄС".

За її словами, Младич відбував довічне ув’язнення за злочини проти людяності та геноцид у Сребрениці.

"Він був воєнним злочинцем", – наголосила Кос.

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У Сербії обговорюють поховання з почестями

Плани щодо поховання Младича викликали суперечки після заяви міністра юстиції Сербії Ненада Вуїча. Він повідомив, що Младича можуть поховати в Белграді відповідно до його звання генерала армії.

Водночас цей план поки що не підтверджено. Він уже викликав негативну реакцію в усьому регіоні.

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Нідерландська влада ще не завершила оформлення необхідних документів для передачі тіла Младича його родині.

Младич командував сербською армією під час війни в Боснії у 1992–1995 роках. Його заарештували у 2011 році в Сербії, після чого екстрадували до Гааги.

Він був генералом в армії колишнього лідера боснійських сербів Радована Караджича, якого також засудили до довічного ув’язнення за геноцид у Сребрениці.

Водночас частина сербських націоналістів вважає Младича героєм.

Після смерті Младича президент Сербії Александар Вучич заявив, що якщо родина померлого захоче поховати його в Сербії, офіційний Белград забезпечить повне сприяння.

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