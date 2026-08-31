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Новости Атака беспилотников на Киев
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Обломки вражеских БПЛА упали в трех районах Киева (обновлено)

шахед

Вечером 31 августа в Голосеевском районе Киева вследствие падения обломков вражеского беспилотника произошло возгорание травы на обочине дороги.

Об этом сообщает Telegram-канал Виталия Кличко, передает Цензор.НЕТ.

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"В Голосеевском районе обломки БПЛА упали на обочину дороги. Произошло возгорание травы", — говорится в сообщении.

Экстренные службы направляются на место.

Читайте: РФ изменила тактику и пытается измотать Киев непрерывными атаками реактивных "шахидов", — NYT

ОБНОВЛЕНИЕ

"В Соломенском районе произошло возгорание нежилого строения вследствие падения обломков", - сообщили в КГВА.

ОБНОВЛЕНИЕ

"В Дарницком районе пожар вследствие падения БПЛА", - добавил в 21.31 Кличко.

Также Кличко уточнил: "В Соломенском — возгорание травы возле лесополосы. Экстренные службы направляются на места.

В Голосеевском районе на нежилых территориях по двум адресам обнаружены обломки. Возгорания нет. 

Ранее сообщалось, что в Голосеевском районе Киева правоохранители обнаружили обломки российского беспилотника "Герань-4". После падения БПЛА возник пожар на прилегающей территории, который не распространился.

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Автор: 

Киев (27330) Кличко Виталий (4397)
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Топ комментарии
+3
Так нема кому - ухилянти сидять в чатах і просять збивати десь раніше
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31.08.2026 21:18 Ответить
+2
Може потрібно БПЛА збивати не над Київом а десь раніше? Де ППО?
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31.08.2026 21:08 Ответить
+1
У Повітряних силах закликали ЗМІ не писати "не збито жодної ракети"
Джерело: https://censor.net/ua/n4017699
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31.08.2026 21:57 Ответить

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