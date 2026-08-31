Обломки вражеских БПЛА упали в трех районах Киева (обновлено)

Вечером 31 августа в Голосеевском районе Киева вследствие падения обломков вражеского беспилотника произошло возгорание травы на обочине дороги.

Об этом сообщает Telegram-канал Виталия Кличко, передает Цензор.НЕТ.

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"В Голосеевском районе обломки БПЛА упали на обочину дороги. Произошло возгорание травы", — говорится в сообщении.

Экстренные службы направляются на место.

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ОБНОВЛЕНИЕ

"В Соломенском районе произошло возгорание нежилого строения вследствие падения обломков", - сообщили в КГВА.

ОБНОВЛЕНИЕ

"В Дарницком районе пожар вследствие падения БПЛА", - добавил в 21.31 Кличко.

Также Кличко уточнил: "В Соломенском — возгорание травы возле лесополосы. Экстренные службы направляются на места.

В Голосеевском районе на нежилых территориях по двум адресам обнаружены обломки. Возгорания нет.

Ранее сообщалось, что в Голосеевском районе Киева правоохранители обнаружили обломки российского беспилотника "Герань-4". После падения БПЛА возник пожар на прилегающей территории, который не распространился.

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