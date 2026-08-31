Унаслідок падіння уламків ворожих БпЛА у двох районах Києва сталися займання (оновлено)

Увечері 31 серпня в Голосіївському районі Києва внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника сталося загоряння трави на узбіччі дороги.

Про це повідомляє телеграм-канал Віталія Кличка, інформує Цензор.НЕТ.

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"У Голосіївському районі уламки БпЛА впали на узбіччя дороги. Сталося загоряння трави", - ідеться в повідомленні.

Екстрені служби прямують на місце.

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ОНОВЛЕННЯ

"У Солом'янському районі сталося загоряння нежитлової будови внаслідок падіння уламків", - повідомили в КМВА.

Раніше повідомлялося, що в Голосіївському районі Києва правоохоронці виявили уламки російського безпілотника "Герань-4". Після падіння БпЛА виникло загоряння на прилеглій території, яке не поширилося.

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