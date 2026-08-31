Унаслідок падіння уламків ворожих БпЛА у двох районах Києва сталися займання (оновлено)
Увечері 31 серпня в Голосіївському районі Києва внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника сталося загоряння трави на узбіччі дороги.
Про це повідомляє телеграм-канал Віталія Кличка, інформує Цензор.НЕТ.
"У Голосіївському районі уламки БпЛА впали на узбіччя дороги. Сталося загоряння трави", - ідеться в повідомленні.
Екстрені служби прямують на місце.
ОНОВЛЕННЯ
"У Солом'янському районі сталося загоряння нежитлової будови внаслідок падіння уламків", - повідомили в КМВА.
Раніше повідомлялося, що в Голосіївському районі Києва правоохоронці виявили уламки російського безпілотника "Герань-4". Після падіння БпЛА виникло загоряння на прилеглій території, яке не поширилося.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль