Испания обвинила Россию в провоцировании миграционного кризиса в Сеуте: Москва назвала это ложью

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что массовый приток мигрантов в испанский анклав Сеута в конце июля мог быть спровоцирован дезинформацией, распространенной Россией и Израилем. Москва и Тель-Авив это опровергли.

Об этом он заявил в интервью радиостанции Cadena SER, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Обвинения Испании

Санчес сослался на исследование Европейской службы внешних дел (EEAS) — дипломатической службы Европейского Союза. По его словам, "ложная информация", которая побудила этих людей направиться в Сеуту, распространялась в соцсетях через аккаунты, связанные с Россией и Израилем.

Он утверждал: "очевидно", что обе страны использовали кризис для критики испанского правительства, поскольку у них были разногласия с Мадридом из-за его позиции по поводу войн в Украине и на Ближнем Востоке.

"После 30 и 31 июля начали распространяться слухи и дезинформация из социальных сетей, связанных как с Россией, так и с Израилем, а также с ультраправым международным движением, которое всегда использует миграцию не только для атак на Испанию, но и для критики Европы и ее раскола", — сказал Санчес.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС проверяет причастность России к фейкам о мигрантах в испанской Сеуте

По его словам, фейки строились вокруг искажения решения Верховного суда Испании от 8 июля — распространялась ложная информация о том, что мигрантов, которые попадут в Сеуту, невозможно депортировать. Премьер-министр также опроверг ответственность марокканских властей за внезапный наплыв мигрантов, прибывших на территорию Испании.

"Ни одна разведывательная служба, с которой испанское правительство обычно сотрудничает, не имеет сомнений, а точнее, не имеет оснований считать марокканские власти причастными к этому тем или иным образом", — отметил он.

Реакция Израиля и РФ

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, реагируя на заявление испанского премьера, заявил, что тот "откровенно лжет".

"Продолжение распространения клеветнической лжи не отвлечет внимание от позорного провала Санчеса в управлении делами своей страны", — добавил он в своем посте в социальной сети Х.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что "российские власти не причастны" к миграционному кризису в испанской Сеуте и также назвал это ложью.

Читайте также: Украина зафиксировала пропагандистскую кампанию РФ в Европе, связанную с миграционным кризисом в Испании, — Сибига

Сеута — это испанский автономный город-эксклав, расположенный на северном побережье Африки прямо напротив Гибралтара, который со всех сторон граничит с Марокко. Марокко официально не признает суверенитет Испании над Сеутой и соседним эксклавом Мелильей и исторически считает эти территории своими оккупированными землями.

Подробнее о прорыве мигрантов в Сеуту

30 и 31 июля тысячи мигрантов из Марокко пересекли границу с Испанией в городе Сеута. Число мигрантов в городе росло несколько дней. Правительство направило военные подразделения для усиления полиции.

В начале июля Верховный суд Испании постановил, что мигрантов, которых перехватывают в море при попытке добраться до Сеуты или Мелильи, нельзя немедленно возвращать по специальному режиму "пограничного отказа", который позволял властям сразу высылать людей, задержанных при пересечении пограничных заграждений.

В Испании заявили, что 70 тысяч мигрантов из 72 тысяч вернулись из Сеуты в Марокко.

3 августа власти испанского анклава Сеута заявили, что в морге находятся тела 88 мигрантов, погибших при попытках попасть в регион из Марокко. Правительство Испании пока приводит другие данные — 72 погибших.

16 августа мигранты в Сеуте устроили акцию протеста с призывом предоставить им убежище вместо того, чтобы возвращать в Марокко.

Читайте также: США приостановили рассмотрение всех заявлений на иммиграционные визы