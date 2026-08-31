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Новини Російські фейки
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Іспанія звинуватила Росію у провокуванні міграційної кризи в Сеуті: Москва назвала це брехнею

Місто в Іспанії Сеут

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що масовий наплив мігрантів до іспанського анклаву Сеута наприкінці липня могла спровокувати дезінформація, поширена Росією та Ізраїлем. Москва та Тель-Авів заперечили.

Про це він заявив в інтерв’ю радіостанції Cadena SER, інформує Цензор.НЕТ.

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Звинувачення Іспанії

Санчес покликався на дослідження Європейської служби зовнішніх справ (EEAS) — дипломатичної служби Європейського Союзу. За його словами, "хибна інформація", яка спонукала цих людей попрямувати до Сеути, поширювалася в соцмережах через акаунти, пов'язані з Росією та Ізраїлем.

Він стверджував: "очевидно", що обидві країни використали кризу для критики іспанського уряду, оскільки мали розбіжності з Мадридом через його позицію щодо воєн в Україні та на Близькому Сході.

"Після 30 та 31 липня почали поширюватися чутки та дезінформація із соціальних мереж, пов’язаних як з Росією, так і з Ізраїлем, а також з ультраправим міжнародним рухом, який завжди використовує міграцію не лише для атак на Іспанію, але й для критики Європи та її розколу", — сказав Санчес.

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За його словами, фейки будувалися навколо перекручування рішення Верховного суду Іспанії від 8 липня — поширювалася неправдива інформація, що мігрантів, які увійдуть до Сеути, неможливо депортувати. Прем’єр-міністр також заперечив відповідальність марокканської влади за раптовий наплив мігрантів, які прибули на територію Іспанії.

"Жодна розвідувальна служба, з якою іспанський уряд зазвичай співпрацює, не має сумнівів, а точніше, не має підстав вважати марокканську владу причетною до цього у той чи інший спосіб", — зазначив він.

Реакція Ізраїлю та РФ

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар реагуючи на заяву іспанського прем'єра заявив, що той "відверто бреше".

"Продовження поширення наклепницької брехні не відверне увагу від ганебного провалу Санчеса в управлінні справами своєї країни", — додав він у своєму дописі у соцмережі Х.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що "російська влада не причетна" до міграційної кризи в іспанській Сеуті та також назвала це брехнею.

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Сеута — це іспанське автономне місто-ексклав, розташоване на північному узбережжі Африки прямо навпроти Гібралтару, яке з усіх боків межує з Марокко. Марокко офіційно не визнає суверенітету Іспанії над Сеутою і сусіднім ексклавом Мелілья та історично вважає ці території своїми окупованими землями.

Більше про прорив мігрантів до Сеути

  • 30 і 31 липня тисячі мігрантів із Марокко перетнули кордон з Іспанією в місті Сеута. Кількість мігрантів у місті зростала кілька днів. Уряд направив військові підрозділи, щоб посилити поліцію.
  • На початку липня Верховний суд Іспанії постановив, що мігрантів, яких перехоплюють у морі під час спроби дістатися Сеути або Мелільї, не можна негайно повертати за спеціальним режимом "прикордонної відмови", який дозволяв владі одразу висилати людей, затриманих під час перетину прикордонних загорож.
  • В Іспанії заявили, що 70 тисяч мігрантів із 72 тисяч повернулись із Сеути до Марокко.
  • 3 серпня влада іспанського анклаву Сеута заявила, що в морзі перебувають тіла 88 мігрантів, які загинули під час спроб потрапити в регіон з Марокко. Уряд Іспанії поки називає інші дані — 72 загиблих.
  • 16 серпня мігранти у Сеуті влаштували акцію протесту із закликом надати їм притулок замість того, щоб повертати до Марокко.

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Автор: 

Ізраїль (1788) Іспанія (803) мігранти (830) росія (47540)
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Топ коментарі
+1
На тлі кризи міністр юстиції Марокко Абдельлатіф Уахбі знову заявив про «історичні права» Рабата на іспанські анклави Сеута і Мелілья, що лише посилило підозри іспанського суспільства щодо прихованого тиску з боку сусідньої країни.
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31.08.2026 23:41 Відповісти
+1
В кінці 90-х, початок 2000-х також був бум перевезень мігрантів у Європу через Середземне море. Для цього винаймали всі судна які могли це море подолати і були згодні на зникнення цього плавзасобу якщо потрібно. Я знав деяких моряків які були на таких суднах, хтось з них навіть сидів в європейських тюрмах за участь у нелегальному перевезені мігрантів, у тій самій Греції і Італії. Вони розповідали що організатори були кацапи. Що було безліч грошей на винаймання і це був не бізнес. Мігрантів перевозили за чійсь рахунок. Тобто, аби заполонити мігрантами Європу. Москва за свій рахунок навезла арабів і негрів в європейську економіку. Мабуть знає навіщо.
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01.09.2026 00:00 Відповісти
+1
всесвітній заговір. путін + нетаняху + трамп. Ці всі війни вони влаштували
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01.09.2026 00:09 Відповісти

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