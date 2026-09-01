Поражены места запуска БПЛА, узел связи, командно-наблюдательный пункт и склады противника, - Генштаб
31 августа и в ночь на 1 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду военных целей противника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Что было поражено?
Так, в городе Донецке в Донецкой области и в Гвардейском (ТВТ АР Крым) были поражены места хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА.
- Кроме того, в Мирном, во временно оккупированном украинском Крыму, поражен узел связи противника.
- Кроме того, в Пологах Запорожской области поражен командно-наблюдательный пункт оккупантов.
- В Верхнекаменке Луганской области поражен район сосредоточения военной техники противника.
- Среди прочего, в Борисовке Белгородской области РФ поражен склад горюче-смазочных материалов российского агрессора.
Масштаб нанесенного ущерба уточняется.
Подтверждение предыдущих поражений
По результатам анализа дополнительных данных подтверждено поражение 30 августа 2026 года пусковой установки и места хранения БПЛА в районе Цимбуловой Орловской области РФ.
"Работа по ключевым военным целям противника продолжается", - подчеркнули в Генштабе.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль