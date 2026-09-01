Поражены места запуска БПЛА, узел связи, командно-наблюдательный пункт и склады противника, - Генштаб

31 августа и в ночь на 1 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду военных целей противника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Что было поражено?

Так, в городе Донецке в Донецкой области и в Гвардейском (ТВТ АР Крым) были поражены места хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА.

Кроме того, в Мирном, во временно оккупированном украинском Крыму, поражен узел связи противника.

Кроме того, в Пологах Запорожской области поражен командно-наблюдательный пункт оккупантов.

В Верхнекаменке Луганской области поражен район сосредоточения военной техники противника.

Среди прочего, в Борисовке Белгородской области РФ поражен склад горюче-смазочных материалов российского агрессора.

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Масштаб нанесенного ущерба уточняется.

Подтверждение предыдущих поражений

По результатам анализа дополнительных данных подтверждено поражение 30 августа 2026 года пусковой установки и места хранения БПЛА в районе Цимбуловой Орловской области РФ.

"Работа по ключевым военным целям противника продолжается", - подчеркнули в Генштабе.

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