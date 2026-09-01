Уражено місця запуску БпЛА, вузол зв’язку, командно-спостережний пункт та склади противника, - Генштаб

31 серпня та в ніч на 1 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці військових цілей противника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Що уражено?

Так, у місті Донецьку на Донеччині та Гвардійському ( ТОТ АР Крим), уражено місця зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА.

Також, у Мирному, в тимчасово окупованому українському Криму, уражено вузол зв’язку противника.

Крім того, у Пологах Запорізької області уражено командно-спостережний пункт окупантів.

У Верхньокам’янці Луганської області уражено район зосередження військової техніки противника.

Серед іншого у Борисівці Бєлгородської області РФ уражено склад паливно-мастильних матеріалів російського агресора.

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Ступінь завданих збитків уточнюється.

Підтвердження попередніх уражень

За результатами аналізу додаткових даних підтверджено ураження 30 серпня 2026 року пускової установки та місця зберігання БпЛА в районі Цимбулової Орловської області РФ.

"Робота по ключових військових цілях противника триває", - наголосили у Генштабі.

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