Уражено місця запуску БпЛА, вузол зв’язку, командно-спостережний пункт та склади противника, - Генштаб
31 серпня та в ніч на 1 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці військових цілей противника.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Що уражено?
Так, у місті Донецьку на Донеччині та Гвардійському ( ТОТ АР Крим), уражено місця зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА.
- Також, у Мирному, в тимчасово окупованому українському Криму, уражено вузол зв’язку противника.
- Крім того, у Пологах Запорізької області уражено командно-спостережний пункт окупантів.
- У Верхньокам’янці Луганської області уражено район зосередження військової техніки противника.
- Серед іншого у Борисівці Бєлгородської області РФ уражено склад паливно-мастильних матеріалів російського агресора.
Ступінь завданих збитків уточнюється.
Підтвердження попередніх уражень
За результатами аналізу додаткових даних підтверджено ураження 30 серпня 2026 року пускової установки та місця зберігання БпЛА в районі Цимбулової Орловської області РФ.
"Робота по ключових військових цілях противника триває", - наголосили у Генштабі.
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