Литва передает Украине оборудование для бесперебойной работы энергосистемы и перевалки нефтепродуктов

Литовский оператор энергетических терминалов KN Energies передает Украине очередную партию оборудования, необходимого для работы энергетической инфраструктуры и перевалки нефтепродуктов. Получателем помощи станет "Хмельницкоблэнерго".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет литовское издание Delfi.

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В Литве подчеркнули взаимную выгоду сотрудничества

Министр энергетики Литвы Лукас Савицкас отметил, что лично видел последствия российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру и усилия Украины по ее восстановлению.

"Я собственными глазами видел разрушенную Россией энергетическую инфраструктуру Украины и то, с какой решимостью украинцы ее восстанавливают. Поэтому я хорошо понимаю, насколько важна эта поддержка", — заявил он.

По словам Савицкаса, такое сотрудничество одновременно укрепляет безопасность самой Литвы. Украина передает литовским партнерам полученный во время войны практический опыт защиты энергетических объектов, обеспечения их бесперебойной работы и быстрого восстановления после атак.

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KN Energies помогает Украине с начала полномасштабной войны

С начала полномасштабного вторжения России KN Energies уже передавала украинскому энергетическому сектору генераторы, трансформаторы, транспортные средства, электронное оборудование и медицинские средства.

Компания также помогает другим предприятиям, работающим в Клайпеде и желающим передать Украине необходимое оборудование и другую помощь.

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