Литва передает Украине оборудование для бесперебойной работы энергосистемы и перевалки нефтепродуктов
Литовский оператор энергетических терминалов KN Energies передает Украине очередную партию оборудования, необходимого для работы энергетической инфраструктуры и перевалки нефтепродуктов. Получателем помощи станет "Хмельницкоблэнерго".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет литовское издание Delfi.
В Литве подчеркнули взаимную выгоду сотрудничества
Министр энергетики Литвы Лукас Савицкас отметил, что лично видел последствия российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру и усилия Украины по ее восстановлению.
"Я собственными глазами видел разрушенную Россией энергетическую инфраструктуру Украины и то, с какой решимостью украинцы ее восстанавливают. Поэтому я хорошо понимаю, насколько важна эта поддержка", — заявил он.
По словам Савицкаса, такое сотрудничество одновременно укрепляет безопасность самой Литвы. Украина передает литовским партнерам полученный во время войны практический опыт защиты энергетических объектов, обеспечения их бесперебойной работы и быстрого восстановления после атак.
KN Energies помогает Украине с начала полномасштабной войны
С начала полномасштабного вторжения России KN Energies уже передавала украинскому энергетическому сектору генераторы, трансформаторы, транспортные средства, электронное оборудование и медицинские средства.
Компания также помогает другим предприятиям, работающим в Клайпеде и желающим передать Украине необходимое оборудование и другую помощь.
- Напомним, Литва передала Украине новую крупную партию оборудования для восстановления и поддержки энергосистемы. Более 28 тонн техники и компонентов получили Киевская и Житомирская области.
- Министр энергетики Денис Шмыгаль и министр энергетики Литвы Лукас Савицкас во время встречи в Киеве подписали декларацию о сотрудничестве в сфере энергетики.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль