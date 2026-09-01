Литва передає Україні обладнання для безперебійної роботи енергосистеми та перевалки нафтопродуктів

Литовський оператор енергетичних терміналів KN Energies передає Україні чергову партію обладнання, необхідного для роботи енергетичної інфраструктури та перевалки нафтопродуктів. Отримувачем допомоги стане "Хмельницькобленерго".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише литовське видання Delfi.

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У Литві наголосили на взаємній користі співпраці

Міністр енергетики Литви Лукас Савіцкас зазначив, що особисто бачив наслідки російських атак на українську енергетичну інфраструктуру та зусилля України з її відновлення.

"Я на власні очі бачив зруйновану Росією енергетичну інфраструктуру України та те, з якою рішучістю українці її відновлюють. Тому я добре розумію, наскільки важлива ця підтримка", – заявив він.

За словами Савіцкаса, така співпраця водночас посилює безпеку самої Литви. Україна передає литовським партнерам отриманий під час війни практичний досвід захисту енергетичних об'єктів, забезпечення їхньої безперебійної роботи та швидкого відновлення після атак.

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KN Energies допомагає Україні від початку повномасштабної війни

Від початку російського повномасштабного вторгнення KN Energies уже передавала українському енергетичному сектору генератори, трансформатори, транспортні засоби, електронне обладнання та медичні засоби.

Компанія також допомагає іншим підприємствам, які працюють у Клайпеді та хочуть передати Україні необхідне обладнання й іншу допомогу.

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