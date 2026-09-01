В Краматорске из-за российских обстрелов с 11 сентября остановят работу всех лифтов в многоэтажных домах
В Краматорске с 11 сентября приостановят работу лифтов в многоквартирных домах. Такое решение было принято в связи с усилением российских ударов по жилой застройке и опасностью для людей и аварийных бригад в случае остановки лифтов после обстрелов или отключений электроэнергии.
Об этом сообщили в Краматорском городском совете, передает Цензор.НЕТ.
Люди могут оказаться заблокированными во время обстрела
В горсовете отмечают, что российские войска все чаще атакуют Краматорск ударными беспилотниками и управляемыми авиабомбами. Под удары попадают жилые кварталы и многоэтажки.
В случае попадания или повреждения электросетей лифт может внезапно остановиться, оставив пассажиров заблокированными внутри.
Особую опасность представляет угроза повторных российских ударов. Из-за нее аварийные бригады управляющих компаний, коммунальщики и спасатели ГСЧС не всегда могут сразу приступить к спасению людей из лифта.
Таким образом, под угрозой оказываются не только заблокированные жильцы, но и специалисты, которым приходится работать в зоне возможного повторного поражения.
Ситуацию осложняют перебои с электричеством
Еще одной причиной принятия решения стала нестабильная работа энергосистемы. Из-за внезапных отключений электроэнергии лифты могут останавливаться без предупреждения, а в условиях обстрелов прибытие аварийной бригады может затянуться.
В горсовете признают, что отключение лифтов особенно усложнит жизнь пожилым людям, людям с инвалидностью и жителям верхних этажей.
"Данное решение является сложным и непопулярным, особенно для пожилых людей, людей с инвалидностью и жителей верхних этажей. Однако сегодня наша первоочередная задача - максимально снизить риски для гражданского населения и не подвергать дополнительной опасности аварийные бригады и спасателей", - подчеркнули в горсовете.
Ограничение вступит в силу 11 сентября 2026 года. В сообщении горсовета срок, на который приостанавливается работа лифтов, не указан.
- Напомним, ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Краматорске приостанавливают выплаты компенсаций за имущество, поврежденное в результате российских атак, в рамках государственной программы "еВосстановление". Изменения связаны с тем, что Краматорскую общину отнесли к территориям активных боевых действий.
- В Краматорске Донецкой области из соображений безопасности меняется график работы общественного транспорта.
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