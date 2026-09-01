У Краматорську через російські обстріли зупинять усі ліфти в багатоповерхівках із 11 вересня

У Краматорську з 11 вересня призупинять роботу ліфтів у багатоквартирних будинках. Таке рішення ухвалили через посилення російських ударів по житловій забудові та небезпеку для людей і аварійних бригад у разі зупинки ліфтів після обстрілів або відключень електроенергії.

Про це повідомили в Краматорській міській раді, передає Цензор.НЕТ.

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Люди можуть опинитися заблокованими під час обстрілу

У міськраді зазначають, що російські війська дедалі частіше атакують Краматорськ ударними безпілотниками та керованими авіабомбами. Під удари потрапляють житлові квартали та багатоповерхівки.

У разі влучання або пошкодження електромереж ліфт може раптово зупинитися, залишивши пасажирів заблокованими всередині.

Особливу небезпеку становить загроза повторних російських ударів. Через неї аварійні бригади управляючих компаній, комунальники та рятувальники ДСНС не завжди можуть одразу розпочати визволення людей із ліфта.

Таким чином, під загрозою опиняються не лише заблоковані мешканці, а й фахівці, яким доводиться працювати в зоні можливого повторного ураження.

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Ситуацію ускладнюють перебої зі світлом

Ще однією причиною рішення стала нестабільна робота енергосистеми. Через раптові відключення електроенергії ліфти можуть зупинятися без попередження, а в умовах обстрілів прибуття аварійної бригади може затягнутися.

У міськраді визнають, що відключення ліфтів особливо ускладнить життя літнім людям, людям з інвалідністю та мешканцям верхніх поверхів.

"Дане рішення є складним і непопулярним, особливо для літніх людей, людей з інвалідністю та мешканців верхніх поверхів. Проте сьогодні наше першочергове завдання – максимально зменшити ризики для цивільного населення та не наражати на додаткову небезпеку аварійні бригади й рятувальників", – наголосили у міськраді.

Обмеження почне діяти 11 вересня 2026 року. У повідомленні міськради термін, на який призупиняється робота ліфтів, не зазначений.

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