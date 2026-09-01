Правительство оценит потребности Минобороны: Корецкий анонсировал подробный аудит

В течение месяца Кабинет министров проведет проверку потребностей оборонного ведомства.

Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий во время выступления в Верховной Раде, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

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"Второй задачей моей и всего правительства будет детальный аудит потребностей Министерства обороны. Мы проанализируем все проблемы в течение месяца, чтобы обеспечить максимально эффективное использование бюджетных ресурсов", - сказал Корецкий.

Он подчеркнул, что власти работают над привлечением дополнительной помощи для покрытия дефицита финансирования обороны.

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Что этому предшествовало?

Корецкий также сообщил, что правительство вводит жесткий режим экономии бюджетных средств, не закрепленных за потребностями обороны.

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