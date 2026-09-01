Правительство оценит потребности Минобороны: Корецкий анонсировал подробный аудит
В течение месяца Кабинет министров проведет проверку потребностей оборонного ведомства.
Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий во время выступления в Верховной Раде, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Второй задачей моей и всего правительства будет детальный аудит потребностей Министерства обороны. Мы проанализируем все проблемы в течение месяца, чтобы обеспечить максимально эффективное использование бюджетных ресурсов", - сказал Корецкий.
Он подчеркнул, что власти работают над привлечением дополнительной помощи для покрытия дефицита финансирования обороны.
Что этому предшествовало?
Корецкий также сообщил, что правительство вводит жесткий режим экономии бюджетных средств, не закрепленных за потребностями обороны.
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