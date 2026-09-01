Уряд оцінить потреби Міноборони: Корецький анонсував детальний аудит
Упродовж місяця Кабінет Міністрів здійснить перевірку потреб оборонного відомства.
Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький під час виступу у Верховній Раді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Другим завданням моїм і всього уряду буде детальний аудит потреб Міністерства оборони. Ми проаналізуємо всі проблеми протягом місяця, щоб забезпечити максимально ефективне використання бюджетних ресурсів", - сказав Корецький.
Він наголосив, що влада працює над залученням додаткової допомоги для покриття дефіциту фінансування оборони.
Що передувало?
Корецький також повідомив, що уряд запроваджує жорсткий режим економії бюджетних коштів, які не закріплені за потребами оборони.
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