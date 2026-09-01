Уряд оцінить потреби Міноборони: Корецький анонсував детальний аудит

Упродовж місяця Кабінет Міністрів здійснить перевірку потреб оборонного відомства.

Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький під час виступу у Верховній Раді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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"Другим завданням моїм і всього уряду буде детальний аудит потреб Міністерства оборони. Ми проаналізуємо всі проблеми протягом місяця, щоб забезпечити максимально ефективне використання бюджетних ресурсів", - сказав Корецький.

Він наголосив, що влада працює над залученням додаткової допомоги для покриття дефіциту фінансування оборони.

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Що передувало?

Корецький також повідомив, що уряд запроваджує жорсткий режим економії бюджетних коштів, які не закріплені за потребами оборони.

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