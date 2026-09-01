Атаки РФ на Киев: 13 пострадавших обратились к столичным медикам, – Кличко
С начала суток 1 сентября к столичным медикам обратились 13 человек, пострадавших вследствие атак врага. Трое из них — жители пригородов Киева, девять пострадавших находятся в медицинских учреждениях столицы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.
Сколько пострадавших находятся в больницах
По словам Кличко, девять пострадавших в результате атак находятся в медицинских учреждениях столицы.
"Трое из них — из пригородов Киева. 9 пострадавших находятся в медицинских учреждениях города", — написал мэр.
Ранее сообщалось, что вследствие российских атак в Киеве погибли восемь человек, еще восемь пострадали.
В Киевской области вследствие вражеского удара погибли четыре человека, еще 14 пострадали.
Последствия атаки на Киевщину
Вечером 1 сентября Россия вновь атаковала Киевскую область беспилотниками.
В Броварском районе пострадала женщина 1971 года рождения. Она получила ранение в бедро и была госпитализирована в местную больницу.
Также в районе поврежден частный дом.
В Бучанском районе повреждены складские помещения. После атаки там возник пожар, который ликвидируют спасатели.
"Находитесь в укрытиях во время воздушной тревоги, берегите себя и своих близких", — написал глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.
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