Атаки РФ на Киев: 13 пострадавших обратились к столичным медикам, – Кличко

С начала суток 1 сентября к столичным медикам обратились 13 человек, пострадавших вследствие атак врага. Трое из них — жители пригородов Киева, девять пострадавших находятся в медицинских учреждениях столицы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

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Сколько пострадавших находятся в больницах

По словам Кличко, девять пострадавших в результате атак находятся в медицинских учреждениях столицы.

"Трое из них — из пригородов Киева. 9 пострадавших находятся в медицинских учреждениях города", — написал мэр.

Ранее сообщалось, что вследствие российских атак в Киеве погибли восемь человек, еще восемь пострадали.

В Киевской области вследствие вражеского удара погибли четыре человека, еще 14 пострадали.

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Последствия атаки на Киевщину

Вечером 1 сентября Россия вновь атаковала Киевскую область беспилотниками.

В Броварском районе пострадала женщина 1971 года рождения. Она получила ранение в бедро и была госпитализирована в местную больницу.

Также в районе поврежден частный дом.

В Бучанском районе повреждены складские помещения. После атаки там возник пожар, который ликвидируют спасатели.

"Находитесь в укрытиях во время воздушной тревоги, берегите себя и своих близких", — написал глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

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