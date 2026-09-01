Атаки РФ на Київ: 13 постраждалих звернулися до столичних медиків, - Кличко

Від початку доби 1 вересня до столичних медиків звернулися 13 людей, які постраждали внаслідок атак ворога. Троє з них – мешканці передмість Києва, дев'ятеро постраждалих перебувають у медичних закладах столиці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі мера Києва Віталія Кличка в Telegram.

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Скільки постраждалих перебувають у лікарнях

За словами Кличка, дев'ять постраждалих після атак перебувають у медзакладах столиці.

"Троє з них – із передмість Києва. 9 постраждалих перебувають у медзакладах міста", – написав мер.

Раніше повідомлялося, що внаслідок російських атак у Києві загинули вісім людей, ще вісім постраждали.

У Київській області внаслідок ворожого удару загинули чотири людини, ще 14 постраждали.

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Наслідки атаки на Київщину

Увечері 1 вересня Росія знову атакувала Київщину безпілотниками.

У Броварському районі постраждала жінка 1971 року народження. Вона дістала поранення стегна та була госпіталізована до місцевої лікарні.

Також у районі пошкоджено приватний будинок.

У Бучанському районі пошкоджені складські приміщення. Після атаки там виникла пожежа, яку ліквідовують рятувальники.

"Перебувайте в укриттях під час повітряної тривоги, бережіть себе та своїх близьких", – написав очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

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