Атаки РФ на Київ: 13 постраждалих звернулися до столичних медиків, - Кличко
Від початку доби 1 вересня до столичних медиків звернулися 13 людей, які постраждали внаслідок атак ворога. Троє з них – мешканці передмість Києва, дев'ятеро постраждалих перебувають у медичних закладах столиці.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі мера Києва Віталія Кличка в Telegram.
Скільки постраждалих перебувають у лікарнях
За словами Кличка, дев'ять постраждалих після атак перебувають у медзакладах столиці.
"Троє з них – із передмість Києва. 9 постраждалих перебувають у медзакладах міста", – написав мер.
Раніше повідомлялося, що внаслідок російських атак у Києві загинули вісім людей, ще вісім постраждали.
У Київській області внаслідок ворожого удару загинули чотири людини, ще 14 постраждали.
Наслідки атаки на Київщину
Увечері 1 вересня Росія знову атакувала Київщину безпілотниками.
У Броварському районі постраждала жінка 1971 року народження. Вона дістала поранення стегна та була госпіталізована до місцевої лікарні.
Також у районі пошкоджено приватний будинок.
У Бучанському районі пошкоджені складські приміщення. Після атаки там виникла пожежа, яку ліквідовують рятувальники.
"Перебувайте в укриттях під час повітряної тривоги, бережіть себе та своїх близьких", – написав очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.
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