В МИД РФ заявили об отсутствии оснований для возобновления зернового соглашения
В Министерстве иностранных дел РФ сообщили об отсутствии оснований для возобновления действия Черноморского зернового соглашения на данном этапе.
Об этом заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко в кулуарах Восточного экономического форума, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Условия Москвы и обвинения в адрес Запада
По словам Грушко, Москва связывает возможное возобновление соглашения с позицией Запада по поводу санкций.
Он утверждает, что предыдущая договоренность утратила силу, поскольку, по мнению российской стороны, не были выполнены условия относительно доступа российского сырья и удобрений на мировые рынки и проведения платежей.
Отвечая на вопрос, видит ли российский МИД условия для возобновления инициативы, Грушко заявил, что никаких изменений в санкционной политике Запада не наблюдает.
Соглашение действовало при посредничестве ООН и Турции и позволяло экспортировать украинское зерно через порты Черного моря. Россия вышла из инициативы в июле 2023 года.
Что этому предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Турция подготовила новый план вывоза зерна через Черное море и ведет переговоры с Украиной и РФ.
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