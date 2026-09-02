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Новости Работа черноморского коридора Экспорт украинского зерна
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В МИД РФ заявили об отсутствии оснований для возобновления зернового соглашения

Заработает ли зерновой коридор

В Министерстве иностранных дел РФ сообщили об отсутствии оснований для возобновления действия Черноморского зернового соглашения на данном этапе.

Об этом заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко в кулуарах Восточного экономического форума, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

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Условия Москвы и обвинения в адрес Запада

По словам Грушко, Москва связывает возможное возобновление соглашения с позицией Запада по поводу санкций.

Он утверждает, что предыдущая договоренность утратила силу, поскольку, по мнению российской стороны, не были выполнены условия относительно доступа российского сырья и удобрений на мировые рынки и проведения платежей.

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Отвечая на вопрос, видит ли российский МИД условия для возобновления инициативы, Грушко заявил, что никаких изменений в санкционной политике Запада не наблюдает.

Соглашение действовало при посредничестве ООН и Турции и позволяло экспортировать украинское зерно через порты Черного моря. Россия вышла из инициативы в июле 2023 года.

Что этому предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что Турция подготовила новый план вывоза зерна через Черное море и ведет переговоры с Украиной и РФ.

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Автор: 

зерно (1137) МИД РФ (1729) зерновой коридор (229)
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Топ комментарии
+8
Значит, надо сносить парашные порты, а главное- мааацкву к епеням собачьим.
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02.09.2026 07:48 Ответить
+2
Разве что куем на рояле опять сыграет...
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02.09.2026 07:56 Ответить
+1
Члєнограй вже заявив що на кацапстані буде небезпечно. Ну...на цьому власне і все.
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02.09.2026 07:53 Ответить

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