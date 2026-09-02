У МЗС РФ заявили про відсутність підстав для відновлення зернової угоди

У Міністерстві закордонних справ РФ повідомили про відсутність підстав для відновлення дії Чорноморської зернової угоди на даному етапі.

Про це заявив заступник глави МЗС Росії Олександр Грушко на полях Східного економічного форуму, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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Умови Москви та звинувачення на адресу Заходу

За словами Грушка, Москва пов'язує можливе повернення до угоди з позицією Заходу щодо санкцій.

Він стверджує, що попередня домовленість припинила діяти, оскільки, на думку російської сторони, не виконали умови щодо доступу російської сировини й добрив на світові ринки та проведення платежів.

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Відповідаючи на запитання, чи бачить російське МЗС умови для поновлення ініціативи, Грушко заявив, що жодних змін у санкційній політиці Заходу не спостерігає.

Угода діяла за посередництва ООН і Туреччини та дозволяла експортувати українське зерно через порти Чорного моря. Росія вийшла з ініціативи в липні 2023 року.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Туреччина підготувала новий план вивезення зерна Чорним морем і веде переговори з Україною та РФ.

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