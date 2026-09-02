213 боевых столкновений за сутки на фронте: наиболее ожесточенные бои на Константиновском и Покровском направлениях, - Генштаб

Всего за прошедшие сутки, 1 сентября 2026 года, на фронте было зафиксировано 213 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Обстрелы

Вчера противник нанес один ракетный удар, совершил 93 авиаудара, в ходе которых сбросил 313 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 11 511 дронов-камикадзе и осуществили 2969 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 57 из реактивных систем залпового огня.

В Сумской области артиллерийским обстрелам со стороны врага, в частности, подверглись населенные пункты Коренек, Сопич, Толстодубово, Нескучное, Уланово, Юнаковка, Волфино. Кроме того, авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Толстодубово, Вольная Слобода, Хотинь и Храпивщина.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 10 районов сосредоточения живой силы противника, шесть пунктов управления беспилотными летательными аппаратами, пять орудий и один важный объект противника.

Генеральный штаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1390 человек. Также были уничтожены четыре танка, шесть боевых бронированных машин, 62 артиллерийские системы, две реактивные системы залпового огня, одно средство ПВО, 12 наземных робототехнических комплексов, 1969 беспилотных летательных аппаратов, 383 единицы автомобильной и две единицы специальной техники врага.

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Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши защитники отразили шесть вражеских штурмов.

Обстановка в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили семь атак противника. Захватчики пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Волоховка, Хатне, Бочково и в районе Вовчанских Хуторов и Старицы.

На Купянском направлении враг шесть раз атаковал в сторону населенных пунктов Радьковка, Купянск-Узловой, Куриловка, Довгенькое и Кившаровка.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, попытки вклиниться в нашу оборону отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты девять раз атаковали в сторону населенных пунктов Новоосиново, Дробышево, Чернещина, Ольговка, Лиман и Диброва.

На Славянском направлении противник совершил три штурмовые атаки в направлении населенных пунктов Озерное, Николаевка и в районе Кривой Луки.

На Краматорском направлении оккупанты совершили одну атаку в сторону Юрковки.

Также отмечается, что на Константиновском направлении зафиксировано 28 атак. Захватчики вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Новоселовка, Степановка, Софиевка, а также в сторону Новопавловки и Вольного.

"На Покровском направлении наши защитники отразили 25 атак. Враг проявлял активность в направлении населенных пунктов Новый Донбасс, Сергеевка, Новоподогородное, Новопавловка, а также в районах населенных пунктов Удачное, Муравка, Молодецкое, Орехово", — говорится в сообщении.

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Обстановка на юге

Как сообщает Генштаб:

На Александровском направлении российские захватчики активных наступательных действий не проводили.

На Гуляйпольском направлении оккупанты 13 раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Воздвижовка, Рождественка, Верхняя Терса и Чаривное.

На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в направлении Павловки.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг не проводил штурмовых действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

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