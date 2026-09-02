РФ запустила две баллистические ракеты, две КАР и 174 БПЛА: ПВО обезвредила 141 цель. ИНФОГРАФИКА
Российские войска ночью нанесли удар по Украине с помощью баллистических и авиационных ракет, а также 174 ударных беспилотников. Силы ПВО уничтожили и подавили 141 вражескую цель.
Об этом сообщили в Военно-воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.
Чем атаковал враг?
Так, РФ атаковала Украину:
- 2 баллистическими ракетами "Искандер-М" с ВОТ АМ Крым;
- 2 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства над акваторией Черного моря;
- 174 ударными БПЛА типа Shahed (около половины — реактивные), S8000 "Бандероль", "Гербера" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орел, ВОТ Донецк, Гвардейское — ВОТ АР Крым.
Основные направления удара — Одесская и Киевская области.
Как отработала ПВО?
По состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 141 цель:
- 3 S8000 "Бандероль";
- 138 вражеских БПЛА типа Shahed (в т.ч. реактивные), "Гербера" и дроны других типов.
Попадания ракет и ударных БПЛА зафиксированы в 16 точках. Падение сбитых (обломки) — в 4 точках
Кроме того, часть вражеских средств поражения не достигла своих целей, информация о них уточняется.
В настоящее время вражеская атака продолжается, в воздушном пространстве фиксируются БПЛА.
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