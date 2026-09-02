РФ запустила две баллистические ракеты, две КАР и 174 БПЛА: ПВО обезвредила 141 цель. ИНФОГРАФИКА

Российские войска ночью нанесли удар по Украине с помощью баллистических и авиационных ракет, а также 174 ударных беспилотников. Силы ПВО уничтожили и подавили 141 вражескую цель.

Об этом сообщили в Военно-воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.

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Чем атаковал враг?

Так, РФ атаковала Украину:

2 баллистическими ракетами "Искандер-М" с ВОТ АМ Крым;

2 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства над акваторией Черного моря;

174 ударными БПЛА типа Shahed (около половины — реактивные), S8000 "Бандероль", "Гербера" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орел, ВОТ Донецк, Гвардейское — ВОТ АР Крым.

Основные направления удара — Одесская и Киевская области.

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Как отработала ПВО?

По состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 141 цель:



- 3 S8000 "Бандероль";

- 138 вражеских БПЛА типа Shahed (в т.ч. реактивные), "Гербера" и дроны других типов.

Попадания ракет и ударных БПЛА зафиксированы в 16 точках. Падение сбитых (обломки) — в 4 точках

Кроме того, часть вражеских средств поражения не достигла своих целей, информация о них уточняется.

В настоящее время вражеская атака продолжается, в воздушном пространстве фиксируются БПЛА.

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