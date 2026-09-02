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Новини Результат роботи ППО
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РФ випустила дві балістики, дві КАР та 174 БпЛА: ППО знешкодила 141 ціль. ІНФОГРАФІКА

Обстріл 2 вересня 2026 року: як відпрацювала ППО?

Російські війська вночі атакували Україну балістичними та авіаційними ракетами, а також 174 ударними безпілотниками. Сили ППО знищили та подавили 141 ворожу ціль.

Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.

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Чим атакував ворог?

Так, РФ атакувала Україну:

  • 2 балістичними ракетами Іскандер-М з ТОТ АМ Крим;
  • 2 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору над акваторією Чорного моря;
  • 174 ударними БпЛА типу Shahed (близько половини - реактивні), S8000 "Бандероль", Гербера та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Основні напрямки удару - Одещина та Київщина.

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Як відпрацювала ППО?

Станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 141 ціль:

- 3 S8000 "Бандероль";
- 138 ворожих БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивні), Гербера та дрони інших типів.

Влучання ракет та ударних БпЛА зафіксовано на 16 локаціях. Падіння збитих (уламки) - на 4 локаціях

Крім того, частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей, інформація щодо них уточнюється.

Наразі ворожа атака триває, в повітряному просторі фіксують БпЛА.

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Обстріл 2 вересня: як відпрацювала ППО?

Автор: 

обстріл (36480) ППО (4430) Повітряні сили (3746)
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