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Рашисты нанесли удар беспилотником по складскому зданию в Голосеевском районе Киева
Российские оккупанты атаковали складское здание в одном из районов Киева.
Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"В Голосеевском районе, по предварительным данным, БПЛА попал в складское здание", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Как известно, 2 сентября российские войска атаковали Киев реактивными беспилотниками. Последствия фиксируются в Голосеевском и Шевченковском районах.
- Известно о 7 пострадавших в столице. 5 раненых медики госпитализировали.
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