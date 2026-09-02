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Новости Обстрелы Киева
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Рашисты нанесли удар беспилотником по складскому зданию в Голосеевском районе Киева

РФ атаковала склад в Голосеевском районе Киева

Российские оккупанты атаковали складское здание в одном из районов Киева.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"В Голосеевском районе, по предварительным данным, БПЛА попал в складское здание", - говорится в сообщении.

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Что предшествовало?

  • Как известно, 2 сентября российские войска атаковали Киев реактивными беспилотниками. Последствия фиксируются в Голосеевском и Шевченковском районах.
  • Известно о 7 пострадавших в столице. 5 раненых медики госпитализировали.

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Киев (27350) обстрел (35176)
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