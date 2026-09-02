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Новини Обстріли Києва
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Рашисти вдарили безпілотником по складській будівлі у Голосіївському районі Києва

РФ атакувала склад у Голосіївському районі Києва

Російські окупанти атакували складську будівлю в одному з районів Києва.

Про це повідомив мер Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"У Голосіївському районі, попередньо, влучання БпЛА в складську будівлю", - йдеться в повідомленні.

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Що передувало?

  • Як відомо, 2 вересня російські війська атакували Київ реактивними безпілотниками. Наслідки фіксують у Голосіївському та Шевченківському районах.
  • Відомо про 7 постраждалих у столиці. 5 поранених медики госпіталізували.

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Київ (16935) обстріл (36480)
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