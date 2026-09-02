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Рашисти вдарили безпілотником по складській будівлі у Голосіївському районі Києва
Російські окупанти атакували складську будівлю в одному з районів Києва.
Про це повідомив мер Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"У Голосіївському районі, попередньо, влучання БпЛА в складську будівлю", - йдеться в повідомленні.
Що передувало?
- Як відомо, 2 вересня російські війська атакували Київ реактивними безпілотниками. Наслідки фіксують у Голосіївському та Шевченківському районах.
- Відомо про 7 постраждалих у столиці. 5 поранених медики госпіталізували.
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