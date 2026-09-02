РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15477 посетителей онлайн
Новости Похищение Степана Каплунова Конфликт между ГУР и СБУ
5 174 32

Представители подразделения Сил обороны напали на сотрудников СБУ: Офис генпрокурора начал расследование

стрельба в Киеве Каплунов

Начато досудебное расследование по факту угрозы и покушения на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генерального прокурора.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Вооруженное нападение на СБУ

Как отмечается, во время следственных действий в рамках дела о теракте ФСБ РФ произошло вооруженное нападение на сотрудников СБУ.

В рамках досудебного расследования по делу о террористическом акте, организованном ФСБ РФ, сотрудники СБУ проводили неотложные следственные действия по сбору и фиксации доказательств.

Во время обыска по одному из адресов группа лиц совершила вооруженное нападение на оперативно-следственную группу СБУ. Они пытались помешать проведению следственных действий и заблокировали автомобилями проезд правоохранителей.

Офис генерального прокурора подтверждает информацию СБУ о том, что в ходе первоочередных следственных действий установлено, что задержанные принадлежат к одному из подразделений Сил обороны Украины. У них изъято оружие и документы.

Начато досудебное расследование

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора начато досудебное расследование по факту угрозы и посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, роль каждого из его участников и решается вопрос об окончательной правовой квалификации их действий.

Читайте: РДК заявил о похищении заместителя командира корпуса Каплунова возле его дома

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что сорван теракт ФСБ против российского оппозиционера в Украине.
  • Впоследствии в СБУ заявили, что на оперативников СБУ совершили вооруженное нападение во время следственных действий по делу о теракте ФСБ: нападавшие задержаны, есть раненые.

Автор: 

нападение (2414) СБУ (21413) теракт (2488)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Хто голосніше кричить «Тримай злодія!» - той і є агентом фсб.
показать весь комментарий
02.09.2026 12:50 Ответить
+7
Може згадаємо, як в липні 2020 року на Харківському масиві в Києві оперативники СБУ влаштували затримання групи «Шведа» із застосуванням вогнепальної зброї. По його автомобілю було здійснено 9 пострілів. Байдала вижив завдяки захисному кевларовому шару в машині.
Це якраз та група, котра організувала і провела ліквідацію відомих ватажків терористів «ДНР», таких як захарченко, «Гіві» та «Моторола».
Потім військова розвідка надала офіційні документи, які підтверджували, що група діяла законно в інтересах держави, а вся зброя була видана міністерством офіційно і група мала виїзжати на спецзавдання.
Хтось поніс покарання за цей злочин?
показать весь комментарий
02.09.2026 13:05 Ответить
+6
Скоріше навпаки, СБУ-ФСБ напали на ГУР і не вперше. Хмара тепер за кого, за своїх ілі за своїх? Зеля робить хаос призначеннями.
показать весь комментарий
02.09.2026 12:51 Ответить

Загрузка...

 
 