Представители подразделения Сил обороны напали на сотрудников СБУ: Офис генпрокурора начал расследование
Начато досудебное расследование по факту угрозы и покушения на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генерального прокурора.
Вооруженное нападение на СБУ
Как отмечается, во время следственных действий в рамках дела о теракте ФСБ РФ произошло вооруженное нападение на сотрудников СБУ.
В рамках досудебного расследования по делу о террористическом акте, организованном ФСБ РФ, сотрудники СБУ проводили неотложные следственные действия по сбору и фиксации доказательств.
Во время обыска по одному из адресов группа лиц совершила вооруженное нападение на оперативно-следственную группу СБУ. Они пытались помешать проведению следственных действий и заблокировали автомобилями проезд правоохранителей.
Офис генерального прокурора подтверждает информацию СБУ о том, что в ходе первоочередных следственных действий установлено, что задержанные принадлежат к одному из подразделений Сил обороны Украины. У них изъято оружие и документы.
Начато досудебное расследование
Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора начато досудебное расследование по факту угрозы и посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, роль каждого из его участников и решается вопрос об окончательной правовой квалификации их действий.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что сорван теракт ФСБ против российского оппозиционера в Украине.
- Впоследствии в СБУ заявили, что на оперативников СБУ совершили вооруженное нападение во время следственных действий по делу о теракте ФСБ: нападавшие задержаны, есть раненые.
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Це якраз та група, котра організувала і провела ліквідацію відомих ватажків терористів «ДНР», таких як захарченко, «Гіві» та «Моторола».
Потім військова розвідка надала офіційні документи, які підтверджували, що група діяла законно в інтересах держави, а вся зброя була видана міністерством офіційно і група мала виїзжати на спецзавдання.
Хтось поніс покарання за цей злочин?