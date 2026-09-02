Представители подразделения Сил обороны напали на сотрудников СБУ: Офис генпрокурора начал расследование

Начато досудебное расследование по факту угрозы и покушения на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генерального прокурора.

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Вооруженное нападение на СБУ

Как отмечается, во время следственных действий в рамках дела о теракте ФСБ РФ произошло вооруженное нападение на сотрудников СБУ.

В рамках досудебного расследования по делу о террористическом акте, организованном ФСБ РФ, сотрудники СБУ проводили неотложные следственные действия по сбору и фиксации доказательств.

Во время обыска по одному из адресов группа лиц совершила вооруженное нападение на оперативно-следственную группу СБУ. Они пытались помешать проведению следственных действий и заблокировали автомобилями проезд правоохранителей.

Офис генерального прокурора подтверждает информацию СБУ о том, что в ходе первоочередных следственных действий установлено, что задержанные принадлежат к одному из подразделений Сил обороны Украины. У них изъято оружие и документы.

Начато досудебное расследование

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора начато досудебное расследование по факту угрозы и посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, роль каждого из его участников и решается вопрос об окончательной правовой квалификации их действий.

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Что предшествовало?