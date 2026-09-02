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Новини Викрадення Степана Каплунова Конфлікт між ГУР та СБУ
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Представники підрозділу Сил оборони напали на співробітників СБУ: Офіс генпрокурора розпочав розслідування

стрілянина в Києві Каплунов

Розпочато досудове розслідування за фактом погрози та посягання на життя працівників правоохоронного органу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

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Збройний напад на СБУ

Як зазначається, під час слідчих дій у провадженні щодо теракту ФСБ РФ стався збройний напад на співробітників СБУ.

У рамках досудового розслідування щодо терористичного акту, організованого ФСБ РФ, співробітники СБУ проводили невідкладні слідчі дії для збору та фіксації доказів.

Під час обшуку за однією з адрес група осіб здійснила збройний напад на оперативно-слідчу групу СБУ. Вони намагалися перешкодити проведенню слідчих дій та заблокували автомобілями проїзд правоохоронців.

Офіс генпрокурора підтверджує інформацію СБУ, що під час першочергових слідчих дій встановлено, що затримані належать до одного з підрозділів Сил оборони України. У них вилучено зброю та документи.

Розпочато досудове розслідування

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розпочато досудове розслідування за фактом погрози та посягання на життя працівника правоохоронного органу.

Наразі встановлюються всі обставини події, роль кожного з її учасників та вирішується питання щодо остаточної правової кваліфікації їхніх дій.

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що зірвано теракт ФСБ проти російського опозиціонера в Україні.
  • Згодом в СБУ заявили, що на оперативників СБУ вчинили збройний напад під час слідчих дій у справі про теракт ФСБ: нападників затримано, є поранені.

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напад (1304) СБУ (12865) теракт (1202)
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Топ коментарі
+6
Хто голосніше кричить «Тримай злодія!» - той і є агентом фсб.
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02.09.2026 12:50 Відповісти
+5
Не там " розслідували" потрібно було в зазначеному місці шукати докази. Взагалі класно що це аж " ніяк не підриває" Україну. Корупція, некомпетентність, збройні конфлікти структур, не проведення реформ, провал в дипломатії... Та ну. Дрібниці. Он кривий хромий ухилян ото дійсно посібник ворогові. Хапай його 🤣🤣🤣
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02.09.2026 12:50 Відповісти
+5
Втірают дічь і фуфло. А все від чого? Енергію немає куди дівати корупційним бугаям. На кришуванні потоків не сильно постріляєш, а на фронт-це не про них
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02.09.2026 12:51 Відповісти

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