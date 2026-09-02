Представники підрозділу Сил оборони напали на співробітників СБУ: Офіс генпрокурора розпочав розслідування

Розпочато досудове розслідування за фактом погрози та посягання на життя працівників правоохоронного органу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

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Збройний напад на СБУ

Як зазначається, під час слідчих дій у провадженні щодо теракту ФСБ РФ стався збройний напад на співробітників СБУ.

У рамках досудового розслідування щодо терористичного акту, організованого ФСБ РФ, співробітники СБУ проводили невідкладні слідчі дії для збору та фіксації доказів.

Під час обшуку за однією з адрес група осіб здійснила збройний напад на оперативно-слідчу групу СБУ. Вони намагалися перешкодити проведенню слідчих дій та заблокували автомобілями проїзд правоохоронців.

Офіс генпрокурора підтверджує інформацію СБУ, що під час першочергових слідчих дій встановлено, що затримані належать до одного з підрозділів Сил оборони України. У них вилучено зброю та документи.

Розпочато досудове розслідування

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розпочато досудове розслідування за фактом погрози та посягання на життя працівника правоохоронного органу.

Наразі встановлюються всі обставини події, роль кожного з її учасників та вирішується питання щодо остаточної правової кваліфікації їхніх дій.

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