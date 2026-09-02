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Новости Атака ракет и БпЛА на Киев
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Российские "шахеды" нанесли удар по университету в Киеве прямо во время занятий, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Сегодня российские "шахеды" нанесли удар по одному из университетов в Киеве — прямо во время занятий.

Об этом сообщил в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

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Есть ли пострадавшие?

По его словам, к счастью, студенты находились в укрытии — 160 студентов.

Другие обстрелы

Он также напомнил, что ночью россияне обстреливали Одессу. Повреждены жилой дом и городская инфраструктура. Пять человек ранены, в том числе один ребенок.

  • В Херсоне россияне нанесли удар по зданию спасателей и полиции.
  • Из-за попадания в Харьковской области без света остались тысячи людей, есть раненые.
  • Во многих регионах продолжаются воздушные тревоги из-за угрозы реактивных дронов и авиационных бомб.

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Обстрелы Украины
Обстрелы Украины
Обстрелы Украины
Обстрелы Украины
Обстрелы Украины
Обстрелы Украины
Обстрелы Украины
Обстрелы Украины
Обстрелы Украины
Обстрелы Украины

Необходимы решительные шаги для оказания давления на Россию

"К сожалению, реакция мира и самых влиятельных лидеров на эту очередную эскалацию российских ударов недостаточна. Когда в Европе российско-иранские "шахеды" устраивают такой круглосуточный террор, это не может оставаться проблемой только одной нашей страны. Каждый такой удар по украинцам, каждое такое применение "шахедов" и других средств поражения по нашим городам и селам — это фактически отработка Россией тактики, которую они готовят и для других стран, и для других народов. Сейчас нужно действовать. Зло нужно останавливать тогда, когда оно проявило себя. Нужны абсолютно четкие и решительные шаги для давления на Россию за это и для помощи Украине. Каждый из партнеров знает, что необходимо: ПВО для Украины, санкции против России и значительная активизация оборонного производства. Спасибо тем, кто реально помогает!", — подчеркнул глава государства.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25696) Киев (27350) обстрел (35176) Университет (265) Шахед (2462)
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Топ комментарии
+18
А ти тільки пи₴диш у відосіках, проклята наволоч. Мерзотник.
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02.09.2026 13:15 Ответить
+13
Янелох, смотри какая большая мишень стоИт. Или Патрушев тебе туда запретил?
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02.09.2026 13:15 Ответить
+8
А де твоя потужна відповідь яку вже місяць обіцяєш? Чи крім потужних відосів від тебе більше нічого не чекати? Тому рашисти і творять беспрєдєл що бачать українська влада імпотенти
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02.09.2026 13:24 Ответить

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