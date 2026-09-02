Российские "шахеды" нанесли удар по университету в Киеве прямо во время занятий, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Сегодня российские "шахеды" нанесли удар по одному из университетов в Киеве — прямо во время занятий.

Об этом сообщил в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

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Есть ли пострадавшие?

По его словам, к счастью, студенты находились в укрытии — 160 студентов.

Другие обстрелы

Он также напомнил, что ночью россияне обстреливали Одессу. Повреждены жилой дом и городская инфраструктура. Пять человек ранены, в том числе один ребенок.

В Херсоне россияне нанесли удар по зданию спасателей и полиции.

Из-за попадания в Харьковской области без света остались тысячи людей, есть раненые.

Во многих регионах продолжаются воздушные тревоги из-за угрозы реактивных дронов и авиационных бомб.

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Необходимы решительные шаги для оказания давления на Россию

"К сожалению, реакция мира и самых влиятельных лидеров на эту очередную эскалацию российских ударов недостаточна. Когда в Европе российско-иранские "шахеды" устраивают такой круглосуточный террор, это не может оставаться проблемой только одной нашей страны. Каждый такой удар по украинцам, каждое такое применение "шахедов" и других средств поражения по нашим городам и селам — это фактически отработка Россией тактики, которую они готовят и для других стран, и для других народов. Сейчас нужно действовать. Зло нужно останавливать тогда, когда оно проявило себя. Нужны абсолютно четкие и решительные шаги для давления на Россию за это и для помощи Украине. Каждый из партнеров знает, что необходимо: ПВО для Украины, санкции против России и значительная активизация оборонного производства. Спасибо тем, кто реально помогает!", — подчеркнул глава государства.

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