Російські "шахеди" вдарили по університету в Києві прямо у час занять, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Сьогодні російські "шахеди" вдарили по одному з університетів в Києві - прямо у час занять.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Чи є постраждалі?

За його словами, на щастя, студенти були в укритті - 160 студентів.

Інші обстріли

Він також нагадав, що вночі росіяни били по Одесі. Пошкоджено звичайний житловий будинок та міську інфраструктуру. П’ять людей поранені, і серед них дитина.

У Херсоні росіяни вдарили по будівлі рятувальників та поліції.

Через влучання на Харківщині без світла залишились тисячі людей, є поранені.

У багатьох регіонах повітряні тривоги тривають через загрозу реактивних дронів, авіаційні бомби.

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Потрібні рішучі кроки для тиску на Росію

"На жаль, замало реагування світу та найвпливовіших лідерів на цю чергову російську ескалацію ударів. Коли у Європі російсько-іранські "шахеди" влаштовують такий цілодобовий терор, це не може залишатися проблемою тільки однієї нашої країни. Кожен такий удар по українцях, кожне таке застосування "шахедів" та інших засобів ураження по наших містах і селах - це фактично відпрацювання Росією тактики, яку вони готують і для інших країн, і для інших народів. Зараз треба діяти. Зло треба зупиняти тоді, коли воно проявило себе. Потрібні абсолютно чіткі та рішучі кроки для тиску на Росію за це і для допомоги Україні. Кожен із партнерів знає, що необхідно: ППО для України, санкції проти Росії та значна активізація оборонних виробництв. Дякую тим, хто реально допомагає!", - наголосив глава держави.

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