Deep strike в августе: поражено 12 НПЗ и 2 предприятия ВПК РФ, - Минобороны

В августе кампания украинских ударов вглубь территории России достигла глубины более 1500 км от государственной границы, охватив критически важные узлы военной машины противника. Силы обороны нанесли удары по 12 крупным нефтеперерабатывающим заводам, объектам газовой и нефтехимической отраслей, предприятиям ВПК противника.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, deep strike по РФ особенно важен для оказания негативного воздействия на экономику противника, снижения его оборонно-промышленных возможностей и создания когнитивного эффекта. Все это необходимо, чтобы сделать цену ведения войны неприемлемой для врага.

В Минобороны подчеркивают, что Украина системно наносит удары не только по непосредственно военным целям, но и по всей цепочке обеспечения агрессии. Целями становятся объекты — от производства топлива и сырья до создания оружия, его хранения, защиты и доставки.

Что было поражено

Так, в августе, в частности, были поражены:

12 крупных НПЗ;

2 газоперерабатывающих и нефтехимических предприятия;

3 крупных топливных терминала и нефтебазы;

2 ключевых предприятия ВПК (включая уничтожение и повреждение 6 цехов).

Также под ударами дальнобойных средств оказался ряд военных аэродромов и других логистических объектов РФ.

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Подробности

В Минобороны рассказали о важнейших ударах на большие расстояния в прошлом месяце, которые повысили цену ведения войны для России.

Удары по нефтяной и топливной инфраструктуре РФ

В августе были поражены как минимум 12 крупных российских НПЗ совокупной проектной мощностью около 100 млн тонн нефтепродуктов в год.

Среди ключевых атакованных объектов:

"Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", ~ 800 км от государственной границы;

Сызранский НПЗ, ~ 800 км;

Киришский НПЗ, ~ 450 км;

"ТАНЕКО", ~ 1 200 км;

"Славнефть-ЯНОС", ~ 700 км;

"Лукойл-Пермнефтеоргсинтез", ~1 500 км;

Новокуйбышевский НПЗ, ~ 1 000 км;

Саратовский НПЗ, ~ 700 км;

"Башнефть-Новойл", ~ 1 400 км;

Ильский НПЗ, ~ 400 км;

Афипский НПЗ, ~ 400 км;

"Орскнефтеоргсинтез", ~ 1 500 км.

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Удары были сосредоточены на наиболее уязвимых технологических звеньях: установках первичной переработки, вторичной перегонки, гидрокрекинга и каталитического риформинга.

Удары по газо- и нефтехимии РФ

Поражение сырьевой инфраструктуры создает дефицит специфических компонентов, что напрямую влияет на производство вооружения.

Под удар попали:

"Тобольскнефтехим" (центральная газофракционирующая установка мощностью 6,6 млн тонн сырья в год), ~ 1 900 км;

Астраханский газоперерабатывающий завод (две установки сепарации газа У-272), ~ 1 200 км.

Их продукция необходима для изготовления ракетного и авиационного топлива, взрывчатых веществ, композитных материалов и компонентов для беспилотников.

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Уничтожение топливной логистики РФ

Атаки на "Таманьнефтегаз" (до 19,9 млн тонн нефтепродуктов и сжиженного газа в год, ~ 500 км), Ейский нефтеналивной комплекс (более 1 млн тонн на морской транспорт, ~ 500 км) и нефтебазу "Людиновская" (~ 500 км) влияют не только на отдельные предприятия, но и на общую способность России хранить и транспортировать топливо, необходимое для ведения войны.

Удары по ВПК РФ

На "Комбинате Каменском" (~ 500 км), который выпускает твердое ракетное топливо для РСЗО "Ураган", "Смерч", "Торнадо-С" и авиационных средств поражения, 2 цеха были полностью уничтожены, а еще 4 — существенно повреждены.

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Ракетно-космический центр "Прогресс" в Самаре (~ 1 000 км), обеспечивающий группировку военных спутников, также подвергся удару, что напрямую сказывается на разведывательных возможностях противника.

"Августовские deep strike по России — еще один шаг к повышению цены ведения войны. Агрессор должен и будет дорого платить за свои действия", — подчеркнули в Минобороны.