Deep strike у серпні: уражено 12 НПЗ і 2 підприємства ВПК РФ, - Міноборони

У серпні кампанія українських deep strike по Росії сягнула глибини понад 1500 км від державного кордону, охопивши критично важливі вузли воєнної машини противника. Сили оборони уразили 12 великих нафтопереробних заводів, обʼєкти газової та нафтохімічної галузей, підприємства ВПК противника.

Про це розповіли в Міністерстві оборони України, передає Цензор.НЕТ.

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Як наголошується, deep strike по РФ особливо важливий для негативного впливу на економіку противника, зниження його оборонно-промислових спроможностей і створення когнітивного ефекту. Усе це потрібно, щоб зробити ціну ведення війни неприйнятною для ворога.

У Міноборони наголошують, що Україна системно бʼє не лише по безпосередньо військових цілях, а по всьому ланцюгу забезпечення агресії. Цілями стають обʼєкти від виробництва пального та сировини до створення зброї, її зберігання, захисту й доставки.

Що було уражено

Так, за серпень, зокрема, уражено:

12 великих НПЗ;

2 газопереробні та нафтохімічні підприємства;

3 великі паливні термінали та нафтобази;

2 ключові підприємства ВПК (включно зі знищенням та пошкодженням 6 цехів).

Також під ударами далекобійних засобів була низка військових аеродромів та інших логістичних обʼєктів РФ.

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Подробиці

У Міноборони розповіли про найважливіші далекобійні ураження минулого місяця, які підвищили ціну ведення війни для Росії.

Удари по нафтовій та паливній інфраструктурі РФ

У серпні уражено щонайменше 12 великих російських НПЗ сукупною проєктною потужністю близько 100 млн тонн нафтопродуктів на рік.

Серед ключових атакованих обʼєктів:

"Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", ~ 800 км від державного кордону;

Сизранський НПЗ, ~ 800 км;

Кіришський НПЗ, ~ 450 км;

"ТАНЕКО", ~ 1 200 км;

"Славнефть-ЯНОС", ~ 700 км;

"Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" ~1 500 км;

Новокуйбишевський НПЗ, ~ 1 000 км;

Саратовський НПЗ, ~ 700 км;

"Башнефть-Новойл", ~ 1 400 км;

Ільський НПЗ, ~ 400 км;

Афіпський НПЗ, ~ 400 км;

"Орскнефтеоргсинтез", ~ 1 500 км.

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Удари були сфокусовані на найбільш вразливих технологічних ланках: установках первинної переробки, вторинної перегонки, гідрокрекінгу та каталітичного риформінгу.

Удари по газо- та нафтохімії РФ

Ураження сировинної інфраструктури створює дефіцит специфічних компонентів, що безпосередньо впливає на виробництво озброєння.

Під удар потрапили:

"Тобольскнефтехим" (центральна газофракціонуюча установка на 6,6 млн тонн сировини на рік), ~ 1 900 км;

Астраханський газопереробний завод (дві установки сепарації газу У-272), ~ 1 200 км.

Їхня продукція необхідна для виготовлення ракетного й авіаційного пального, вибухових речовин, композитних матеріалів та компонентів для безпілотників.

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Знищення паливної логістики РФ

Атаки на "Таманьнефтегаз" (до 19,9 млн тонн нафтопродуктів і скрапленого газу на рік, ~ 500 км), Єйський нафтоналивний комплекс (понад 1 млн тонн на морський транспорт, ~ 500 км) та нафтобазу "Людиновська" (~ 500 км) впливають не лише на окремі підприємства, а на загальну здатність росії зберігати й транспортувати паливо, необхідне для ведення війни.

Удари по ВПК РФ

На "Комбінаті Каменському" (~ 500 км), який випускає тверде ракетне паливо для РСЗВ "Ураган", "Смерч", "Торнадо-С" та авіаційних засобів ураження, 2 цехи було повністю знищено, а ще 4 – суттєво пошкоджено.

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Ракетно-космічний центр "Прогрес" у Самарі (~ 1 000 км), який забезпечує угруповання військових супутників, також зазнав ураження, що прямо позначається на розвідувальних спроможностях противника.

"Серпневі deep strike по росії – ще один крок до підвищення ціни ведення війни. Агресор має і буде дорого платити за свої дії", - наголосили в Міноборони.