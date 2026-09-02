В Ивано-Франковской области произошло землетрясение

2 сентября в Ивано-Франковской области зарегистрировали землетрясение магнитудой 1,8.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Главного центра специального контроля.

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Землетрясение зафиксировали на глубине 6 километров

Толчки произошли на территории Пасечнянской громады Надворнянского района.

По данным Главного центра специального контроля, сила землетрясения составила 1,8 по шкале Рихтера. Эпицентр находился на глубине 6 километров.

"Зарегистрировано землетрясение в Надворнянском районе", — сообщили в центре.

Специалисты отметили, что землетрясение относится к категории неощутимых. Поэтому люди не должны были его почувствовать.

Ранее сообщалось, что в Раховском районе Закарпатья зафиксировали землетрясение магнитудой 1,7.

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