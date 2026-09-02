На Івано-Франківщині стався землетрус
На Івано-Франківщині 2 вересня зареєстрували землетрус магнітудою 1,8.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Головного центру спеціального контролю.
Землетрус зафіксували на глибині 6 кілометрів
Поштовхи сталися на території Пасічнянської громади Надвірнянського району.
За даними Головного центру спеціального контролю, сила землетрусу становила 1,8 за шкалою Ріхтера. Осередок залягав на глибині 6 кілометрів.
"Зареєстровано землетрус в Надвірнянському районі", – повідомили у центрі.
Фахівці зазначили, що землетрус належить до невідчутних. Тому люди не мали його відчути.
Раніше повідомлялося, що у Рахівському районі Закарпаття зафіксували землетрус магнітудою 1,7.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль