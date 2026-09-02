На Івано-Франківщині стався землетрус

На Івано-Франківщині 2 вересня зареєстрували землетрус магнітудою 1,8.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Головного центру спеціального контролю.

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Землетрус зафіксували на глибині 6 кілометрів

Поштовхи сталися на території Пасічнянської громади Надвірнянського району.

За даними Головного центру спеціального контролю, сила землетрусу становила 1,8 за шкалою Ріхтера. Осередок залягав на глибині 6 кілометрів.

"Зареєстровано землетрус в Надвірнянському районі", – повідомили у центрі.

Фахівці зазначили, що землетрус належить до невідчутних. Тому люди не мали його відчути.

Раніше повідомлялося, що у Рахівському районі Закарпаття зафіксували землетрус магнітудою 1,7.

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