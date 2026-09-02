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Новости Конфликт между ГУР и СБУ
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Зеленский уволил начальника Департамента охраны государственной тайны СБУ Храмова

Зеленський

2 сентября президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении начальника Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Службы безопасности Украины Олега Храмова.

Об этом говорится в указе президента №868/2026, опубликованном на сайте Офиса президента, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Уволить Храмова Олега Витальевича с должности начальника Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Службы безопасности Украины", — говорится в указе.

Причины увольнения в документе не указаны. Храмов возглавлял департамент с марта 2023 года.

Указ был обнародован после того, как Зеленский назвал "абсолютно позорной" перестрелку между СБУ и ГУР в Киеве. Президент распорядился провести внутренние расследования в обеих спецслужбах и принять кадровые решения в отношении участников инцидента.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Спецподразделение Тимура" ГУР заявило, что СБУ "похитила средь бела дня" их военного и открыла огонь по безоружным. ВИДЕО (обновлено)

Перестрелка между СБУ и ГУР в Киеве

  • Заместителя командира РДК Степана Каплунова несколько дней назад похитили возле его собственного дома. В Российском добровольческом корпусе заявили, что до сих пор не знают, где он находится.
  • Там добавили, что внимательно следят за всем, что происходит.
  • В то же время основатель и командир Российского добровольческого корпуса Денис Капустин в комментарии "Суспильному" сказал, что не одобряет решение "Фортуны" обнародовать эту информацию.
  • 2 сентября стало известно о перестрелке в Киеве.

    СМИ сообщали, что речь идет о конфликте между ГУР и СБУ, и что это как-то связано с исчезновением Каплунова.

  • В СБУ заявили, что совместно с ГУР предотвратили теракт, который ФСБ РФ готовила против одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения, прибывшего в Украину.
  • В Службе безопасности заявили, что на оперативников СБУ совершили вооруженное нападение во время следственных действий по делу о теракте ФСБ.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал перестрелку между отдельными подразделениями СБУ и ГУР, которая произошла 2 сентября в Киеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перестрелка между ГУР и СБУ. ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (25696) СБУ (21413) увольнение (2795)
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Топ комментарии
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А цей чим торгував? Держтаємницями чи популярними зараз бронюваннями та відстрочками?
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02.09.2026 23:34 Ответить
+3
Тіпа, винні в стрілянині покарані. Приходьте завтра в наше шапіто.
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02.09.2026 23:36 Ответить
+3
Поклад має подати у відставку . По перше - його підлеглий почав першим стріляти по безаружним людям
По друге- на відео відно , що співробітники розмовляють МОВОЮ ОККУУПАНТА
ЦЕ ПИ&дець
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02.09.2026 23:46 Ответить

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