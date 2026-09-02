Зеленский уволил начальника Департамента охраны государственной тайны СБУ Храмова

2 сентября президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении начальника Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Службы безопасности Украины Олега Храмова.

Об этом говорится в указе президента №868/2026, опубликованном на сайте Офиса президента, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Уволить Храмова Олега Витальевича с должности начальника Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Службы безопасности Украины", — говорится в указе.

Причины увольнения в документе не указаны. Храмов возглавлял департамент с марта 2023 года.

Указ был обнародован после того, как Зеленский назвал "абсолютно позорной" перестрелку между СБУ и ГУР в Киеве. Президент распорядился провести внутренние расследования в обеих спецслужбах и принять кадровые решения в отношении участников инцидента.

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Перестрелка между СБУ и ГУР в Киеве

Заместителя командира РДК Степана Каплунова несколько дней назад похитили возле его собственного дома. В Российском добровольческом корпусе заявили, что до сих пор не знают, где он находится.

Там добавили, что внимательно следят за всем, что происходит.

В то же время основатель и командир Российского добровольческого корпуса Денис Капустин в комментарии "Суспильному" сказал, что не одобряет решение "Фортуны" обнародовать эту информацию.

2 сентября стало известно о перестрелке в Киеве. СМИ сообщали, что речь идет о конфликте между ГУР и СБУ, и что это как-то связано с исчезновением Каплунова.

В СБУ заявили, что совместно с ГУР предотвратили теракт, который ФСБ РФ готовила против одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения, прибывшего в Украину.

В Службе безопасности заявили, что на оперативников СБУ совершили вооруженное нападение во время следственных действий по делу о теракте ФСБ.

Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал перестрелку между отдельными подразделениями СБУ и ГУР, которая произошла 2 сентября в Киеве.

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