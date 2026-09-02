Зеленський звільнив начальника Департаменту охорони держтаємниці СБУ Храмова

2 вересня президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення начальника Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України Олега Храмова.

Про це йдеться в указі президента №868/2026, оприлюдненому на сайті Офісу президента, інформує Цензор.НЕТ.

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"Звільнити Храмова Олега Віталійовича з посади начальника Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України", — йдеться в указі.

Причини звільнення в документі не вказані. Храмов очолював департамент з березня 2023 року.

Указ оприлюднили після того, як Зеленський назвав "абсолютно ганебною" стрілянину між СБУ та ГУР у Києві. Президент наказав провести внутрішні розслідування в обох спецслужбах та ухвалити кадрові рішення щодо учасників події.

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Стрілянина між СБУ та ГУР в Києві

Заступника командира РДК Степана Каплунова кілька днів тому викрали біля власного будинку. У Російському добровольчому корпусі заявили, що досі не знають, де він перебуває.

Там додали, що уважно стежать за всім, що відбувається.

Водночас засновник і командир Російського добровольчого корпусу Денис Капустін у коментарі Суспільному сказав, що не схвалює рішення Фортуни винести інформацію в публічну площину.

2 вересня стало відомо про стрілянину в Києві. ЗМІ повідомляли, що йдеться про конфлікт між ГУР та СБУ, і що це якось пов'язано зі зникненням Каплунова.

В СБУ заявили, що спільно з ГУР запобігли теракту, який ФСБ РФ готувала проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху, який прибув в Україну.

У Службі безпеки заявили, що на оперативників СБУ вчинили збройний напад під час слідчих дій у справі про теракт ФСБ.

Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував стрілянину між окремими підрозділами СБУ та ГУР, яка сталася 2 вересня в Києві.

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