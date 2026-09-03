Минобороны внесло в реестр 1526 новых образцов ОВТ за 8 месяцев: почти 91% - украинского производства

Индустрия дронов

Министерство обороны Украины утвердило и разрешило поставку Силам обороны 1 526 новых образцов вооружения и военной техники за 8 месяцев 2026 года. Из них почти 91% — украинского производства.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

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В течение аналогичного периода 2025 года оборонное ведомство внесло в реестр 983 образца вооружения и военной техники, причем доля украинского производства составила 86%.

В этом году арсенал Сил обороны пополнили новейшие образцы беспилотных авиационных комплексов, в частности дальнобойные deep strike, высокотехнологичные middle strike и скоростные дроны-перехватчики.

Также кодифицированы образцы бронетехники и специальных бронеавтомобилей, боеприпасов, средств связи, средств радиоэлектронной борьбы/разведки, наземных роботизированных комплексов, автомобилей различного назначения и т. д.

Больше технологического вооружения для Сил обороны

С начала 2026 года в наибольшем количестве кодифицированы высокотехнологичные образцы ОВТ. Большинство из них — украинского производства.

Министерство обороны внесло в реестр и допустило к поставкам Силам обороны Украины новые и модернизированные образцы ОВТ. В частности:

565 украинских БпАК;

256 боеприпасов;

139 средств связи;

86 НРК;

64 средства РЭБ/РЭР;

52 автомобиля;

48 образцов бронетехники и специальных бронеавтомобилей;

37 образцов оптики.

Все образцы соответствуют требованиям современной войны высокой интенсивности.

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Кодификация нелетального обеспечения: что получили военные

Помимо новейшего летального вооружения, оборонное ведомство допустило к поставкам большое количество нелетальных образцов ОВТ отечественного производства, которые крайне необходимы защитникам для выполнения задач на поле боя и в тылу.

К использованию в Силах обороны допущены:

26 отечественных образцов тыловой техники;

21 тренажер;

19 инженерных средств и образцов для разминирования;

10 образцов средств технического обслуживания техники;

3 образца средств радиационной, химической и биологической защиты.

Одним из приоритетов Министерства обороны является обеспечение украинской армии технологическим преимуществом над врагом. Именно поэтому в перечне кодифицированных образцов преобладают новейшие средства, соответствующие требованиям современной войны высокой интенсивности.

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Напомним, Минобороны включило в перечень и допустило к использованию украинский бронированный тягач INGUAR-4, предназначенный для быстрой эвакуации с поля боя большинства специальных бронированных автомобилей украинского и иностранного производства.