Минобороны внесло в реестр 1526 новых образцов ОВТ за 8 месяцев: почти 91% - украинского производства
Индустрия дронов
Министерство обороны Украины утвердило и разрешило поставку Силам обороны 1 526 новых образцов вооружения и военной техники за 8 месяцев 2026 года. Из них почти 91% — украинского производства.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
В течение аналогичного периода 2025 года оборонное ведомство внесло в реестр 983 образца вооружения и военной техники, причем доля украинского производства составила 86%.
В этом году арсенал Сил обороны пополнили новейшие образцы беспилотных авиационных комплексов, в частности дальнобойные deep strike, высокотехнологичные middle strike и скоростные дроны-перехватчики.
Также кодифицированы образцы бронетехники и специальных бронеавтомобилей, боеприпасов, средств связи, средств радиоэлектронной борьбы/разведки, наземных роботизированных комплексов, автомобилей различного назначения и т. д.
Больше технологического вооружения для Сил обороны
С начала 2026 года в наибольшем количестве кодифицированы высокотехнологичные образцы ОВТ. Большинство из них — украинского производства.
Министерство обороны внесло в реестр и допустило к поставкам Силам обороны Украины новые и модернизированные образцы ОВТ. В частности:
- 565 украинских БпАК;
- 256 боеприпасов;
- 139 средств связи;
- 86 НРК;
- 64 средства РЭБ/РЭР;
- 52 автомобиля;
- 48 образцов бронетехники и специальных бронеавтомобилей;
- 37 образцов оптики.
Все образцы соответствуют требованиям современной войны высокой интенсивности.
Кодификация нелетального обеспечения: что получили военные
Помимо новейшего летального вооружения, оборонное ведомство допустило к поставкам большое количество нелетальных образцов ОВТ отечественного производства, которые крайне необходимы защитникам для выполнения задач на поле боя и в тылу.
К использованию в Силах обороны допущены:
- 26 отечественных образцов тыловой техники;
- 21 тренажер;
- 19 инженерных средств и образцов для разминирования;
- 10 образцов средств технического обслуживания техники;
- 3 образца средств радиационной, химической и биологической защиты.
Одним из приоритетов Министерства обороны является обеспечение украинской армии технологическим преимуществом над врагом. Именно поэтому в перечне кодифицированных образцов преобладают новейшие средства, соответствующие требованиям современной войны высокой интенсивности.
Напомним, Минобороны включило в перечень и допустило к использованию украинский бронированный тягач INGUAR-4, предназначенный для быстрой эвакуации с поля боя большинства специальных бронированных автомобилей украинского и иностранного производства.
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