Міноборони кодифікувало 1526 нових зразків озброєння і техніки за 8 місяців: майже 91% – українського виробництва
Індустрія дронів
Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до постачання Силам оборони 1 526 нових зразків озброєння і військової техніки за 8 місяців 2026 року. З них майже 91% – українського виробництва.
Про це розповіли в Міністерстві оборони України, передає Цензор.НЕТ.
Упродовж аналогічного періоду 2025 року оборонне відомство кодифікувало 983 зразки озброєння і військової техніки, зокрема українського було 86%.
Цьогоріч арсенал Сил оборони поповнили новітні зразки безпілотних авіаційних комплексів, зокрема далекобійні deep strike, високотехнологічні middle lstrike та швидкісні дрони-перехоплювачі.
Також кодифіковано зразки бронетехніки та спеціальних бронеавтомобілів, боєприпасів, засобів зв’язку, засобів радіоелектронної боротьби/розвідки, наземних роботизованих комплексів, автомобілів різного призначення тощо.
Більше технологічного озброєння для Сил оборони
З початку 2026 року найбільше кодифіковано високотехнологічних зразків ОВТ. Більшість з них – українського виробництва.
Міністерство оборони кодифікувало і допустило до постачання Силам оборони України нові та модернізовані зразки ОВТ. Зокрема:
- 565 українських БпАКів;
- 256 боєприпасів;
- 139 засобів зв’язку;
- 86 НРК;
- 64 засоби РЕБ/РЕР;
- 52 автомобілі;
- 48 зразків бронетехніки та спеціальних бронеавтомобілів;
- 37 зразків оптики.
Усі зразки відповідають вимогам сучасної війни високої інтенсивності.
Кодифікація нелетального забезпечення: що отримали військові
Окрім новітнього летального озброєння, оборонне відомство допустило до постачання велику кількість нелетальних зразків ОВТ вітчизняного виробництва, які вкрай необхідні захисникам для виконання завдань на полі бою та в тилу.
До використання у Силах оборони допущені:
- 26 вітчизняних зразків техніки тилу;
- 21 тренажер;
- 19 інженерних засобів та зразків для розмінування;
- 10 зразків з технічного обслуговування техніки;
- 3 зразки радіаційного хімічного і біологічного захисту.
Одним із пріоритетів Міністерства оборони є забезпечення українського війська технологічною перевагою над ворогом. Саме тому в переліку кодифікованих зразків переважають новітні засоби, які відповідають вимогам сучасної війни високої інтенсивності.
Нагадаємо, Міноборони кодифікувало і допустило до використання український броньований тягач INGUAR-4, який призначений для швидкої евакуації з поля бою більшості спеціальних броньованих автомобілів українського та іноземного виробництва.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль