В Украине предлагают обеспечивать охрану топ-чиновников до 10 лет после отставки, а семью президента - пожизненно

В Верховной Раде предлагают существенно расширить круг лиц, имеющих право на государственную охрану, и увеличить сроки такой защиты. Законопроект №16009 предусматривает, что отдельных должностных лиц и военных руководителей будут охранять еще 5–10 лет после окончания срока полномочий, а членов семьи Президента при определенных условиях — пожизненно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие положения содержатся в зарегистрированном в Верховной Раде законопроекте № 16009.

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Кого предлагают дополнительно взять под охрану

Во время военного положения государственную охрану предлагают распространить, в частности, на Главнокомандующего ВСУ, начальника Генерального штаба, главу СБУ, руководителя Службы внешней разведки, руководителя разведывательного органа Минобороны и министра внутренних дел.

Отдельный механизм предусмотрен для членов Ставки Верховного Главнокомандующего и СНБО. В случае реальной угрозы их жизни или здоровью решение о предоставлении государственной охраны сможет принимать Президент.

По аналогичному принципу охрану смогут получить народные депутаты, если во время войны возникнет угроза их жизни. Решение Президента в таком случае принимается по представлению Председателя Верховной Рады или начальника УДО.

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После отставки охрану могут оставить на годы

Законопроект предусматривает сохранение государственной охраны за определенными должностными лицами и военными руководителями в течение пяти лет после прекращения их полномочий.

Для отдельных категорий предлагается срок до десяти лет. В частности, речь идет о лицах, входивших в состав Ставки Верховного Главнокомандующего или СНБО, а также о Председателе Верховной Рады и Премьер-министре, занимавших должности в определенный законопроектом период Войны за независимость Украины.

В то же время право на такую охрану будет иметь ограничения. В частности, она не предусмотрена для лиц, в отношении которых вступил в законную силу обвинительный приговор с наказанием в виде лишения свободы.

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Для семьи Президента предусмотрена пожизненная охрана

Членов семей других охраняемых должностных лиц, проживающих вместе с ними, предлагается охранять в течение срока пребывания лица в должности и еще один год после окончания его полномочий.

Если должностное лицо погибнет насильственной смертью в связи со своей государственной деятельностью, его семья сможет находиться под охраной в течение военного положения и еще пять лет после его прекращения или отмены.

Для членов семьи Президента законопроект на определенных им условиях предусматривает пожизненную государственную охрану. В то же время документ содержит основания для прекращения такой защиты, в частности в случае отстранения Президента от должности в порядке импичмента.

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Штат УДО хотят увеличить почти вдвое

Для реализации новой системы предлагается увеличить предельную численность Управления государственной охраны с 2993 до 5500 человек — то есть более чем на 2500 сотрудников.

СБУ и Национальную полицию планируют привлечь к содействию УГО в обеспечении безопасности должностных лиц. Отдельно законопроект предусматривает, что подразделения СБУ, осуществляющие оперативно-боевую деятельность и специальные мероприятия, во время военного положения должны насчитывать не менее 10 тыс. человек.

Реализация законопроекта потребует дополнительных расходов из государственного бюджета. Их конкретный объем авторы документа пока не определили.

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