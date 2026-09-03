В Україні пропонують охороняти топпосадовців до 10 років після відставки, а сім’ю Президента - довічно

У Верховній Раді пропонують суттєво розширити коло осіб, які матимуть право на державну охорону, та збільшити строки такого захисту. Законопроєкт №16009 передбачає, що окремих посадовців і військових керівників охоронятимуть ще 5–10 років після завершення повноважень, а членів сім’ї Президента за визначених умов – довічно.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідні положення містить зареєстрований у Верховній Раді законопроєкт №16009.

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Кого пропонують додатково взяти під охорону

Під час воєнного стану державну охорону пропонують поширити, зокрема, на Головнокомандувача ЗСУ, начальника Генерального штабу, голову СБУ, керівника Служби зовнішньої розвідки, керівника розвідувального органу Міноборони та міністра внутрішніх справ.

Окремий механізм передбачений для членів Ставки Верховного Головнокомандувача та РНБО. У разі реальної загрози їхньому життю або здоров’ю рішення про надання державної охорони зможе ухвалювати Президент.

За аналогічним принципом охорону зможуть отримати народні депутати, якщо під час війни виникне загроза їхньому життю. Рішення Президента у такому разі передбачене за поданням Голови Верховної Ради або начальника УДО.

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Після відставки охорону можуть залишити на роки

Законопроєкт передбачає збереження державної охорони за визначеними посадовцями та військовими керівниками протягом п’яти років після припинення їхніх повноважень.

Для окремих категорій пропонується строк до десяти років. Зокрема, йдеться про осіб, які входили до складу Ставки Верховного Головнокомандувача або РНБО, а також про Голову Верховної Ради та Прем’єр-міністра, які обіймали посади у визначений законопроєктом період Війни за Незалежність України.

Водночас право на таку охорону матиме обмеження. Зокрема, вона не передбачена для осіб, щодо яких набрав законної сили обвинувальний вирок із покаранням у вигляді позбавлення волі.

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Для сім’ї Президента передбачили довічний захист

Членів сімей інших охоронюваних посадовців, які проживають разом із ними, пропонують охороняти протягом строку перебування особи на посаді та ще один рік після завершення її повноважень.

Якщо посадовець загине насильницькою смертю через свою державну діяльність, його родина зможе перебувати під охороною протягом воєнного стану та ще п’ять років після його припинення або скасування.

Для членів сім’ї Президента законопроєкт за визначених ним умов передбачає довічну державну охорону. Водночас документ містить підстави для припинення такого захисту, зокрема у разі усунення Президента з посади в порядку імпічменту.

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Штат УДО хочуть збільшити майже вдвічі

Для реалізації нової системи граничну чисельність Управління державної охорони пропонують збільшити з 2993 до 5500 осіб – тобто більш ніж на 2500 працівників.

СБУ та Національну поліцію планують залучити до сприяння УДО в забезпеченні безпеки посадовців. Окремо законопроєкт передбачає, що підрозділи СБУ, які здійснюють оперативно-бойову діяльність і спеціальні заходи, під час воєнного стану мають налічувати щонайменше 10 тис. осіб.

Реалізація законопроєкту потребуватиме додаткових видатків державного бюджету. Їхнього конкретного обсягу автори документа наразі не визначили.

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