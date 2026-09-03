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Венгрия приветствовала решение Верховной Рады о преступлениях СССР в Закарпатье и призвала выполнить соглашение о правах меньшинств

Венгерский парламент отреагировал на заявление Рады относительно Закарпатья

В парламенте Венгрии приветствовали решение Верховной Рады Украины об осуждении преступлений советской военной администрации в Закарпатье в 1944–1946 годах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал председатель комитета по иностранным делам венгерского парламента Мартон Хайду в Facebook.

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В Будапеште призвали выполнить договоренности о правах меньшинств

Хайду заявил, что признание исторических преступлений и сохранение памяти о жертвах важны для примирения. В то же время он призвал Украину как можно скорее и в полном объеме выполнить соглашение о правах национальных меньшинств.

Речь идет об обеспечении возможности для венгерской общины Закарпатья реализовывать свои языковые, образовательные, культурные и политические права.

"Честное освещение прошлого и сохранение памяти о жертвах являются основой примирения. В то же время признание исторических преступлений должно сопровождаться конкретными шагами", — написал депутат.

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По его словам, Венгрия стремится наладить наилучшие отношения с Украиной. При этом необходимым условием он назвал фактическое обеспечение прав венгров Закарпатья.

"Поддержка Украины и отстаивание прав меньшинств не противоречат друг другу: это две стороны одного и того же европейского мышления, за которое венгры сказали "да" 12 апреля", – отметил Хайду.

Венгрия напомнила о договоренностях относительно Закарпатья

3 сентября Верховная Рада 261 голосом "за" единогласно приняла заявление о признании и осуждении преступлений советской военной администрации в Закарпатье в 1944–1946 годах.

12 июня правительство Украины одобрило и направило в Брюссель решение об изменении национального плана защиты меньшинств. Документ был подготовлен в редакции, согласованной с государствами-членами ЕС, по итогам украинско-венгерских консультаций.

Венгерский политик Петер Мадьяр ранее заявлял, что в случае невыполнения Украиной в установленные сроки обязательств в отношении прав венгерского меньшинства она не сможет продвигаться дальше в процессе вступления в Европейский Союз.

Также сообщалось, что Украина и Венгрия начнут реализовывать договоренности по национальным меньшинствам в сентябре.

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Венгрия (2720) ВР (28382) история (2022) советская власть (15) Закарпатская область (2882)
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Топ комментарии
+8
Тепер хай Мадярщина признає звірства мадярських підрозділів над українцями вчинених в період Другої Світової.
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03.09.2026 18:50 Ответить
+7
слідуюча вимога мадярів-проведення референдуму на закарпатті по відділеню від України?
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03.09.2026 18:43 Ответить
+6
Женіть нахер тих циган з їхніми хотєлками поки не наробили біди як з кримом. Бо повірте, Вугорщині насрати на закарпатських циган. Вугорщина шукає привід і методи відтяпати нашу землю
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03.09.2026 18:49 Ответить

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