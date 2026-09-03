Угорщина привітала рішення Верховної Ради щодо злочинів СРСР на Закарпатті та закликала виконати угоду про права меншин

У парламенті Угорщини привітали рішення Верховної Ради України щодо засудження злочинів радянської військової адміністрації на Закарпатті у 1944–1946 роках.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав голова комітету із закордонних справ угорського парламенту Мартон Хайду у Фейсбуці.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

У Будапешті закликали виконати домовленості про права меншин

Хайду заявив, що визнання історичних злочинів і збереження пам’яті про жертв є важливими для примирення. Водночас він закликав Україну якнайшвидше та в повному обсязі виконати угоду про права національних меншин.

Йдеться про забезпечення можливості для угорської громади Закарпаття реалізовувати свої мовні, освітні, культурні та політичні права.

"Чесне висвітлення минулого та збереження пам’яті про жертв є основою примирення. Водночас визнання історичних злочинів має супроводжуватися конкретними кроками", – написав депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина підтримала Німеччину після гібридної атаки Росії

За його словами, Угорщина прагне налагодити якнайкращі відносини з Україною. При цьому необхідною умовою він назвав фактичне забезпечення прав угорців Закарпаття.

"Підтримка України та відстоювання прав меншин не суперечать одне одному: це дві сторони одного й того самого європейського мислення, за яке угорці сказали "так" 12 квітня", – зазначив Хайду.

Угорщина нагадала про домовленості щодо Закарпаття

3 вересня Верховна Рада 261 голосом "за" одностайно ухвалила заяву щодо визнання і засудження злочинів радянської військової адміністрації на Закарпатті у 1944–1946 роках.

12 червня уряд України схвалив і передав до Брюсселя рішення про зміну національного плану захисту меншин. Документ було підготовлено у редакції, погодженій із державами-членами ЄС, за результатами українсько-угорських консультацій.

Угорський політик Петер Мадяр раніше заявляв, що в разі невиконання Україною у встановлені строки зобов’язань щодо прав угорської меншини вона не зможе рухатися далі у процесі вступу до Європейського Союзу.

Також повідомлялося, що Україна та Угорщина почнуть реалізовувати домовленості щодо нацменшин у вересні.

Також читайте: Уряд Угорщини визнав РФ загрозою та оголосив про відхід від зовнішньої політики Орбана, - ЗМІ