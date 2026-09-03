Коллектив КНУКиМ просит МОН проверить законность увольнения Николая Крипчука

Сотрудники и представители академического сообщества Киевского национального университета культуры и искусств (КНУКиИ) 1 сентября 2026 года обратились в Министерство образования и науки с коллективным обращением по поводу увольнения профессора Николая Крипчука. Отмечается, что его увольнение накануне нового учебного года напрямую влияет на стабильность работы кафедры, организацию образовательного процесса и студентов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини".

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Что известно

Так, в обращении отмечается, что Крипчук является кандидатом искусствоведения, профессором и заведующим кафедрой режиссуры эстрады и шоу. Также указывается на его работу в сфере подготовки режиссеров и многолетнюю педагогическую деятельность.

Непосредственным поводом для обращения стал приказ КНУКиМ № 1014-к от 31 августа 2026 года. Согласно копии документа, Крипчук уволен с 1 сентября. В качестве оснований в приказе указаны заявление работника, протокол от 28 августа и решение Ученого совета.

В свою очередь сам Крипчук отрицает, что подавал заявление об увольнении. В сообщении для коллег от 2 сентября он также заявил, что не подавал заявления о досрочном расторжении контракта.

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В обращении утверждается, что решение об увольнении было принято непосредственно перед началом нового учебного года, что может повлиять на организацию образовательного процесса и работу кафедры.

Также отмечается, что Крипчук был куратором студентов четвертого курса, и такое кадровое решение пришлось на завершающий этап профессиональной подготовки студентов.

Проверка кадровых решений

Кроме того, в документе речь идет о других сотрудниках КНУКиМ, в отношении которых, по словам авторов, принимались кадровые решения. Среди названных лиц - заведующая кафедрой музыкального искусства Надежда Брояко и заведующая кафедрой режиссуры и актерского мастерства Ирина Иващенко.

В коллективном обращении МОН просят проверить обстоятельства увольнения, соблюдение трудового законодательства и влияние кадровых решений на функционирование университета.

Отдельно подчеркивается необходимость выяснить, были ли соблюдены права научно-педагогических работников и соответствовали ли кадровые решения внутренним документам университета.

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Также отмечается обращение трех заведующих кафедрами в Центральный комитет Профсоюза работников образования и науки Украины. В нем сотрудники просят проверить законность досрочного расторжения контрактов и действия администрации КНУКиМ.

Стоит добавить, что адвокатский запрос от 1 сентября предусматривает получение документов, на основании которых был издан приказ об увольнении Крипчука. Таким образом, кадровая ситуация одновременно стала предметом коллективного обращения, профсоюзного рассмотрения и адвокатского запроса.

На данный момент нет информации о результатах рассмотрения этих обращений Министерством образования и науки или профсоюзными органами.

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