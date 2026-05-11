МОН перенесло выборы ректора КНУ имени Шевченко на октябрь
Министерство образования и науки Украины изменило дату проведения выборов ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в приказе Министерства образования и науки Украины от 11 мая 2026 года, которым голосование перенесено на 27 октября.
Решение было принято после обращения организационного комитета университета. В нем указано, что во время подготовки к выборам выявлен ряд организационных и технических вопросов, требующих дополнительного урегулирования.
Речь идет о несогласованности внутренних нормативных документов университета и необходимости их обновления и утверждения Ученым советом. Также указано на недостаточный уровень материально-технической подготовки, сложности в организации работы участковых избирательных комиссий и необходимость усиления требований безопасности во время избирательного процесса.
Главной целью переноса называют обеспечение прозрачности, законности и равных условий для всех кандидатов, а также надлежащей организации голосования.
Подготовка к выборам и причины переноса
В организационном комитете университета отметили, что подготовительный процесс требует дополнительного времени. После консультаций с участниками выборов было принято решение доработать все процедуры перед голосованием.
В Министерстве образования подчеркивают, что изменение даты должно минимизировать риски нарушений и обеспечить надлежащий уровень организации избирательного процесса.
Ситуация вокруг руководства университета
Конкурс на должность ректора Киевского национального университета объявили 2 марта 2026 года. На период проведения выборов обязанности руководителя учреждения исполняет Валерий Копейка.
Ранее сообщалось, что 29 апреля Министерство образования и науки Украины уволило ректора университета Владимира Бугрова в связи с истечением срока контракта.
- Проверка, проведенная Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции в декабре 2025 года, выявила неточности в декларации Бугрова на сумму около 900 тысяч гривен.
- В феврале 2026 года суд первой инстанции установил, что он не задекларировал автомобиль Volkswagen Golf 2015 года выпуска, которым пользовался на постоянной основе. Его признали виновным по ч. 4 ст. 172-6 КУоАП и оштрафовали на 17 тысяч гривен. Сам Бугров отрицал обвинения и настаивал, что это попытка не допустить его к участию в выборах.
Але боюсь, що черговий "умовний Милованов" викрутить собі ректорство для друкування дипломів потрібним людям.