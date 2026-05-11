МОН перенесло вибори ректора КНУ Шевченка на жовтень

Міністерство освіти і науки України змінило дату проведення виборів ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про цей йдеться у наказі Міністерства освіти і науки України від 11 травня 2026 року, яким голосування перенесено на 27 жовтня.

Рішення ухвалили після звернення організаційного комітету університету. У ньому зазначено, що під час підготовки до виборів виявили низку організаційних і технічних питань, які потребують додаткового врегулювання.

Йдеться про неузгодженість внутрішніх нормативних документів університету та необхідність їх оновлення і затвердження Вченою радою. Також вказано на недостатній рівень матеріально-технічної підготовки, складнощі в організації роботи дільничних виборчих комісій і потребу посилення вимог безпеки під час виборчого процесу.

Головною метою перенесення називають забезпечення прозорості, законності та рівних умов для всіх кандидатів, а також належної організації голосування.

Підготовка до виборів і причини перенесення

В організаційному комітеті університету зазначили, що підготовчий процес потребує додаткового часу. Після консультацій з учасниками виборів було ухвалено рішення доопрацювати всі процедури перед голосуванням.

У Міністерстві освіти наголошують, що зміна дати має мінімізувати ризики порушень та забезпечити належний рівень організації виборчого процесу.

Ситуація навколо керівництва університету

Конкурс на посаду ректора Київського національного університету оголосили 2 березня 2026 року. На період проведення виборів обов’язки керівника закладу виконує Валерій Копійка.

Раніше повідомлялося, що 29 квітня Міністерство освіти і науки України звільнило ректора університету Володимира Бугрова у зв’язку із завершенням контракту.

Перевірка, проведена Національним агентством з питань запобігання корупції у грудні 2025 року, виявила неточності в декларації Бугрова на суму близько 900 тисяч гривень.

У лютому 2026 року суд першої інстанції встановив, що він не задекларував автомобіль Volkswagen Golf 2015 року випуску, яким користувався на постійній основі. Його визнали винним за ч. 4 ст. 172-6 КУпАП та оштрафували на 17 тисяч гривень. Сам Бугров заперечував звинувачення та наполягав, що це спроба не допустити його до участі у виборах.

