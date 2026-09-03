Колектив КНУКіМ просить МОН перевірити законність звільнення Миколи Крипчука

Працівники та представники академічної спільноти Київського національного університету культури і мистецтв (КНУКіМ) 1 вересня 2026 року звернулися до Міністерства освіти і науки із колективним зверненням щодо звільнення професора Миколи Крипчука. Наголошується, що його звільнення напередодні нового навчального року безпосередньо впливає на стабільність роботи кафедри, організацію освітнього процесу та студентів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українські новини.

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Що відомо

Так, у зверненні зазначається, що Крипчук є кандидатом мистецтвознавства, професором і завідувачем кафедри режисури естради і шоу. Також вказується на його роботу у сфері підготовки режисерів та багаторічну педагогічну діяльність.

Безпосереднім приводом для звернення став наказ КНУКіМ №1014-к від 31 серпня 2026 року. Згідно з копією документа, Крипчука звільнено з 1 вересня. Підставами в наказі зазначені заява працівника, протокол від 28 серпня та рішення Вченої ради.

Своєю чергою сам Крипчук заперечує, що подавав заяву про звільнення. У повідомленні для колег від 2 вересня він також заявив, що не подавав заяви про дострокове припинення контракту.

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У зверненні стверджується, що рішення про звільнення було ухвалено безпосередньо перед початком нового навчального року, що може вплинути на організацію освітнього процесу та роботу кафедри.

Також наголошується, що Крипчук був майстром курсу для студентів четвертого курсу, і таке кадрове рішення припало на завершальний етап професійної підготовки студентів.

Перевірка кадрових рішень

Крім того, в документі йдеться про інших працівників КНУКіМ, щодо яких, за словами авторів, ухвалювалися кадрові рішення. Серед названих осіб - завідувачка кафедри музичного мистецтва Надія Брояко та завідувачка кафедри режисури та майстерності актора Ірина Іващенко.

У колективному зверненні МОН просять перевірити обставини звільнення, дотримання трудового законодавства та вплив кадрових рішень на функціонування університету.

Окремо наголошується на необхідності з'ясувати, чи були дотримані права науково-педагогічних працівників і чи відповідали кадрові рішення внутрішнім документам університету.

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Також зазначається про звернення трьох завідувачів кафедр до Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки України. У ньому працівники просять перевірити законність дострокового припинення контрактів та дії адміністрації КНУКіМ.

Варто додати, що адвокатський запит від 1 вересня передбачає отримання документів, на підставі яких був виданий наказ про звільнення Крипчука. Таким чином, кадрова ситуація одночасно стала предметом колективного звернення, профспілкового розгляду та адвокатського запиту.

Наразі немає інформації про результати розгляду цих звернень Міністерством освіти і науки або профспілковими органами.

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